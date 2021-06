De opkomst van Night Vision in auto's

Met voortschrijdend inzicht zijn we in de loop der jaren steeds beter in staat om complexe systemen te beheersen. Desalniettemin vindt veel moderne techniek zijn wortels in het verleden, zo ook de nachtkijker.

Duisternis kan een camouflerende werking hebben, het maakt je onzichtbaar. Vanuit militair oogpunt heeft dat zo z’n voordelen. Alleen, zelf zie je ook niet veel. Enne, met het ontsteken van een schijnwerper verraad je direct je eigen positie. Al sinds de 18e eeuw is er gezocht naar een oplossing. Pas in 1928 begint de in defensiekringen zo gewenste nachtzichtapparatuur concrete vormen aan te nemen wanneer de Nederlanders Holst en De Boer bij Philips in Eindhoven met het idee voor een beeldversterkerbuis komen. In basis gaat het er hier om dat de intensiteit van zwak zichtbaar licht versterkt wordt. Al snel vindt de technologie zijn weg naar diverse krijgsmachten.

Desalniettemin adviseert het Amerikaanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn soldaten voor een beter nachtzicht toch vooral veel worteltjes en andere groentes met veel vitamine A te eten. Goed voor je ogen … Behalve zwak licht versterken kan door gebruik te maken van infraroodtechniek ook de door objecten uitgezonden warmtestraling opgevangen worden en worden omgezet in zichtbaar beeld. Continue doorontwikkeling zorgt er voor dat de techniek steeds compacter en (niet geheel onbelangrijk) betaalbaar wordt waardoor het uiteindelijk ook voor civiele toepassing beschikbaar komt.

Voetgangerherkenning

Bij auto’s is het geen bezwaar dat je ’s nachts gezien wordt, hoe meer licht hoe mooier. Maar daar zijn grenzen aan, je moet tenslotte niet je tegenligger verblinden. Om meer te kunnen zien dan met koplampen mogelijk is, pikt de auto-industrie in de jaren negentig de nachtkijktechniek op. De eerste autofabrikant die met een nachtzichtsysteem op de proppen komt is Cadillac. Vanaf 2000 is de DeVille verkrijgbaar met ‘Night Vision’, hierbij wordt het beeld van een infraroodcamera op de voorruit geprojecteerd. In het eerste jaar worden 7.000 auto’s met zo’n systeem uitgerust, maar het enthousiasme van het publiek neemt al vrij snel af. In 2004 wordt de $ 2.250 kostende optie alweer geschrapt.

In 2002 presenteert Toyota ‘Night View’ in de grote Land Cruiser en de verwante Lexus LX 470. Bij dit zogenaamde actieve systeem wordt gebruik gemaakt van infraroodprojectoren en een camera die de gereflecteerde straling opvangt. Ook hier wordt het beeld op de voorruit geprojecteerd. In 2008 wordt het systeem uitgebreid en worden voetgangers gehighlight. Mercedes-Benz komt in 2005 met een systeem dat vergelijkbaar is met dat van Toyota, alleen dan niet met head-up display maar met een lcd-scherm in het instrumentarium. In de in 2013 gepresenteerde S-klasse herkent het systeem zelfs dieren en krijgen de dieren van de koplampen een seintje dat je er aan komt.

Of de automobiele nachtkijkers gemeengoed worden, is nog maar de vraag. Zelfs de meest modale middenklassers zijn tegenwoordig namelijk al verkrijgbaar met intelligent grootlicht dat er automatisch voor zorgt dat tegenliggers niet verblind worden. De noodzaak van nachtkijkers is daarmee een stuk minder geworden.

Dit artikel verscheen eerder in AutoWeek Classics nummer 8 uit 2014.