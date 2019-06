De Mercedes-Benz GLB komt er eindelijk aan

Het is geen groot geheim meer dat Mercedes-Benz achter de schermen volle bak aan de slag is met de GLB. Mercedes’ marketingbureau begint nu met de allerlaatste teasercampagne in aanloop naar de grote onthulling. Is het moment dan eindelijk daar?

Van ingepakte versies tot een (zo goed als) productieklare concept-car: Mercedes-Benz plaagt ons meer dan een jaar met voorproefjes van wat komen gaat. Maar wat gaat er nu dan eigenlijk komen? De GLB komt het SUV-portfolio van Mercedes-Benz versterken. Zoals de ‘B’ in de naam al verklapt, is hij formaatje B-klasse. In tegenstelling tot de komende GLA - inderdaad, op basis van de A-klasse - wordt de GLB wel een volwaardig SUV’je, terwijl de GLA meer een opgehoogde versie van de hatchback belooft te worden.

De GLB krijgt komt op hetzelfde platform als bijvoorbeeld de A- en B-klasse te staan. Het koetswerk wordt wat hoekig en heeft zelfs wat weg van de GLK. De Concept GLB die we begin dit jaar in Shanghai tijdens de gelijknamige autobeurs zagen staan, verklapte veel. Hoewel die concept-auto flink was aangekleed met ruige opsmuk en enorme wielen, schermde het productiemodel al aardig door. Het interieur is in lijn met de overige Mercedes-leden getekend met een hemelsbrede MBUX-beeldscherm.

Waarom er een trouwens iemand met een zakmes bij de nieuwe vervaagde GLB op de teaser staat? Mercedes spreekt van een auto die “zo slim als een smartphone” is, maar zo “praktisch als een multitool”. Nog heel even geduld!