Occasion-import daalt stevig ondanks aanhoudende vraag

Tot dusver werden er dit jaar 11,8 procent minder auto's geïmporteerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Afgelopen maand was de totale occasion-import zelfs ruim 21 procent kleiner dan in augustus 2021, zo meldt Bovag. Volgens woordvoerder Paul de Waal komt dat hoofdzakelijk door het opdrogen van het aanbod in het buitenland.

Met 294.119 geïmporteerde gebruikte auto's in 2021 was vorig jaar een recordjaar voor de occasion-import. Waar de groei van de hoeveelheid ingevoerde auto's in de eerste twee maanden van dit jaar ook nog pluste, is het tij inmiddels gekeerd. In augustus kromp de occasion-import voor de zesde maand op rij ten opzichte van vorig jaar, en wel met 21 procent. Het maakt dat er dit jaar tot dusver 'slechts' 172.962 auto's werden ingevoerd. Dat is vergeleken met de aantallen uit het vorige decennium nog steeds een fors aantal, al geeft het een flinke daling ten opzichte van vorig jaar weer.

Over de reden voor die daling is Bovag-woordvoerder Paul de Waal eenduidig: "Het aanbod is er gewoon niet. Door corona en door de stokkende aanvoer van nieuwe auto's is de vraag naar occasions nog steeds groot." Beide redenen hebben niet alleen invloed op de Nederlandse vraag naar occasions, maar ook op die in het buitenland. De Waal: "Daardoor wordt er van allerlei kanten aan het aanbod getrokken."

SUV's en EV's populair

"Van bij ons aangesloten bedrijven horen we dat er nu simpelweg niet genoeg passend aanbod is in het buitenland." Stug doorgaan met het importeren van occasions om de grote vraag te beantwoorden, behoort dus niet tot de mogelijkheden. Wat dat passende aanbod dan behelst? Dat valt op te maken uit de uiteenzetting van de importcijfers die er wél zijn. Daaruit blijkt dat - hoe kan het ook anders - SUV's en cross-overs de kroon spannen. 34,7 procent van de ingevoerde auto's valt in die categorie. Eerder waren hatchbacks altijd het populairst, maar die tijd is sinds dit jaar voorbij. De populariteit van de SUV groeit door. Vorig jaar was de carrosserievorm goed voor een aandeel van 30,8 procent van de markt, terwijl dat vijf jaar geleden nog slechts 12,6 procent was.

Daarnaast komt de elektrificatie-trend ook duidelijk terug in de occasion-importcijfers van dit jaar. 8 procent van de invoer betrof een volledig elektrische auto, ten opzichte van 2,7 procent vorig jaar. Plug-in hybrides zijn goed voor 18 procent van de markt, tegenover 10 procent in 2022. Het aandeel van de diesels bleef met 10,2 procent gelijk, het aandeel benzineauto's is met 63 procent lager dan het de afgelopen tien jaar was.