De gele koplampen in Frankrijk - De Vluchtstrook

Sporadisch zijn ze nog te zien in het straatbeeld: gele koplampen. Vandaag de dag zitten ze er eigenlijk alleen maar voor de sier, maar in de afgelopen eeuw waren de gele kijkers nog wettelijk verplicht in Frankrijk. Waar komt deze wettelijke verplichting eigenlijk vandaan? Deze editie van De Vluchtstrook schijnt licht op het merkwaardige fenomeen.

In november 1936 kwam de Franse overheid met de wettelijke verplichting voor de gele koplampen op de proppen. Die wet regelde dat alle nieuwe voertuigen in Frankrijk vanaf 1937 gele koplampen moesten hebben. Waarom de Franse overheid deze wet precies invoerde, is niet helemaal duidelijk. Op een informatiewebsite van het Franse Ministerie van Defensie staat dat de gele koplampen mogelijk verplicht werden vanwege de in die tijd oplopende spanningen met Duitsland. Door de Franse voertuigen gele koplampen mee te geven, zou men buitenlandse voertuigen bij een invasie makkelijker kunnen spotten. De timing van de wet, enige tijd na het aantreden van Hitler in 1933 en een aantal jaar voorafgaand aan het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, ondersteunt deze verklaring.

Toch wordt deze uitleg door sommigen betwist omdat officiële bronnen zouden ontbreken. Een andere lezing is dat de gele koplampen verplicht zijn gesteld omwille van de veiligheid van automobilisten. Gele lampen zouden namelijk minder verblindend zijn dan witte en daarnaast minder vermoeiend zijn voor de ogen. Hoe het ook zij, de Franse overheid hield ook tot ver na de Tweede Wereldoorlog vast aan de gele koplampen. Pas in 1993 kwam er een einde aan de karakteristieke kijkers in Frankrijk. In dat jaar tekenden 12 Europese landen het Verdrag van Maastricht, dat de grondslag vormde voor de Europese Unie. Daarbij harmoniseerde men de verlichting voor auto's en werden witte lampen de nieuwe standaard. Vanaf 1994 kijken Franse auto's dus, na 57 jaar 'geel', behoorlijk anders uit hun ogen.

Eigenzinnig

Vandaag de dag is het zelfs illegaal om met gele koplampen rond te rijden in Frankrijk, tenzij de auto van vóór 1994 stamt. Waarom de Fransen zo lang vast hielden aan de maatregel is niet bekend, maar vermoedelijk heeft het iets te maken met de eigenzinnigheid van het Franse volk. De gele koplampen vormden in ieder geval een mooi herkenningspunt voor Franse auto's en vandaag de dag is het nog steeds een uniek gezicht. De mindere lichtopbrengst is een nadeel, maar daar staat wel tegenover dat gele lampen bij slecht weer minder reflecteren in de waterdruppels, waardoor het zicht beter moet zijn. In Nederland mag je overigens gewoon met gele koplampen rondrijden, maar de kleur van de verlichting moet aan beide kanten gelijk zijn.

Naast oude Franse auto's is geel licht ook nog wel eens terug te zien op Japanners van weleer, maar in Japan was de gele verlichting voor zover bekend niet wettelijk verplicht. In de meeste landen kon je kiezen welke kleur verlichting je wilde hebben. Momenteel worden gele koplampen ook nog gebruikt in het World Endurance Championship, waar de auto's uit de GT-klassementen ermee rijden. Dat heeft echter met name als doel dat ze in het donker makkelijker te onderscheiden zijn van de snellere LMP-auto's met wit licht.

Al met al heeft de gele verlichting door de jaren heen behoorlijk wat terrein verloren. Toch is er vandaag de dag nog één auto die af-fabriek teruggrijpt op het verleden en dat is de BMW M5 CS, die beschikt over gele led-dagrijverlichting. Heel veel praktisch nut heeft dat overigens niet, maar het kan gezien worden als een leuke knipoog.