De Ford Capri en Opel Manta verbleken bij deze Fiat Dino - In het Wild

Met Ferrari-hart

Fiat Dino
Joas van Wingerden

Denk je aan een vierwielige Dino, dan denk je vast snel aan een Ferrari. Fiat had er echter ook eentje, met een heel duidelijke link naar Ferrari.

Fiat maakte vooral naam met slimme en betaalbare auto's voor het 'gewone volk', maar heeft ook op sportief gebied heel wat in de melk gebrokkeld. Hoe kan het ook eigenlijk anders als Italiaanse autofabrikant. De banden met Ferrari waren in de loop der jaren vaak innig en zo kwam ook de Fiat Dino tot stand. Die dankte zijn naam aan de V6 die erin lag; een door Ferrari ontwikkelde krachtbron. Bovendien was de Fiat technisch ook echt verwant aan de over het algemeen als 'Ferrari Dino' bekende 206 GT en 246 GT. Niet zomaar een Fiat, dus. Maar goed, zo zag hij er ook niet uit. De Fiat Dino was een hele verschijning en nog altijd is de door grootmeesters Giorgetto Giugiaro en Marcello Gandini getekende coupé een plaatje. Wat wil je ook, als die twee aan de wieg stonden.

Fiat Dino

Fiat Dino

Deze door AutoWeek-forumlid Arno (op een afstandje) gespotte Fiat Dino is er niet zomaar eentje. Het is een 2400, dus deze heeft de grootste van de twee V6'en die in de Dino leverbaar waren. De 2400 nam in 1969 het stokje over van de Dino met de 2.0. Met de 180 pk sterke 2.4 haalde de Fiat Dino Coupé een topsnelheid van 205 km/h en was een sprintje van 0 naar 100 km/h in zo'n 8,5 seconden achter de rug. Nog altijd respectabele cijfers, maar indertijd was je hiermee gewoon ronduit snel. We zijn benieuwd of deze Dino uit 1972 ooit nog zó op zijn staart getrapt wordt. Waarschijnlijk niet. Hij wordt in elk geval duidelijk gekoesterd en hoe kon het ook anders bij zo'n bijzonder stukje autogeschiedenis. Sinds 2020 staat de uit 1972 stammende Dino op Nederlands kenteken en is hij bij zijn huidige eigenaar. De auto stond destijds te koop voor €64.500.

Fiat Fiat Dino In het wild Classic Cars

