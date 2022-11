De drievoudige vergrijzing op de Nederlandse wegen

Van zilvergrijs tot antraciet: al sinds jaar en dag is grijs een populaire kleur voor auto's. De lijnen van een carrosserie komen er vaak goed in uit en de tint valt niet zo op, waardoor die weinig mensen voor het hoofd stoot - en dat is weer goed voor de restwaarde. Buiten de gangbare metallic grijstinten, zijn de laatste jaren ook 'platte' kleuren grijs populair. Denk aan het Nardo-grijs waar Audi mee begon, of - iets exclusiever - het relatief populaire krijtgrijs van Porsche. De vermaardheid van eerstgenoemde bleef ook bij andere merken niet onopgemerkt. Niet alleen concerngenoten Skoda en Volkswagen, maar - onder meer - zelfs concurrent BMW biedt inmiddels een nagenoeg gelijke lak aan.

De cijfers liegen er dan ook niet om: in 2022 zijn er voor het eerst meer dan 3 miljoen grijze auto's in Nederland. Daarmee is het veruit de populairste kleur. Dat blijkt uit het even geleden gepubliceerde 'Nederland in cijfers 2022' van het CBS. Op nummer twee staat zwart (2.146.077 auto's) en op nummer drie blauw (1.247.947 auto's). De top vijf wordt afgemaakt door wit en rood, tinten die op respectievelijk 1.173.374 en 575.899 auto's prijken. Voor de beeldvorming: in 2003 bestond de top vijf nog uit blauw, grijs, rood, groen en zwart - in die volgorde. In het jaar 2000 stond rood zelfs nog op één.

Zes keer meer autobezitters zijn 85+

Niet alleen de kleur van de auto's zelf, maar ook die van de haardossen van de Nederlandse bestuurders is steeds vaker grijs. Waar in 2000 de gemiddelde autobezitter nog 46 jaar oud was, is dat inmiddels 52 jaar. Daarbij is het aantal autobezitters van 65 jaar of ouder in diezelfde periode verdrievoudigd en het aantal van 85 jaar of ouder zelfs verzesvoudigd. De hoeveelheid eigenaren in de leeftijdscategorie 18 tot 30 jaar bleef ondertussen nagenoeg exact gelijk.

Een soortgelijke trend is zichtbaar als je kijkt naar de leeftijden van de auto's. Of tenminste: ook die zijn steeds vaker hoger. Vooral de categorie 15 jaar en ouder groeide de afgelopen 22 jaar stevig. In 2000 reden relatief weinig mensen met oudere auto's: 390.000 auto's waren toen 15 jaar of ouder. Dit jaar zijn dat er liefst 2,26 miljoen. Opvallend: het aantal auto's van minder dan drie jaar oud nam in dezelfde periode juist af. Waar er dit jaar zo'n 1,22 miljoen auto's rondrijden in Nederland die de drie nog niet zijn gepasseerd, waren dat er in 2000 1,58 miljoen.

Het totale aantal auto's dat op Nederlands kenteken staat, nam ondertussen wel stevig toe: in 2000 waren het er 6,34 miljoen, dit jaar zijn het er 8,94 miljoen. Dat aantal neemt - overigens net als het aantal rijbewijshouders - nog altijd toe.