AutoWeek heeft voortaan zijn eigen podcast: De Uitlaat. In navolging van het succes van de Achteruitkijkspiegel leek het ons leuk eens wat dieper in ons werk te duiken en een podcast geeft ons de tijd om wat uitgebreider op dingen in te gaan. Beluister hier alle afleveringen.

In de eerste podcast van 2022 is Michiel te gast. Hij vertelt over het Amerikaanse merk DeLorean, (bekend van de Back to the Future films) dat in AutoWeek Classics 13 uitgebreid aan bod komt in verband met een jubileum. Michiel reed in Amerika ooit met de bekende DMC-12 van het merk en dook in de geschiedenis. In de podcast vertelt hij over het ontstaan en de neergang van het merk.

Daarnaast blikken de mannen vooruit op 2022 en vertelt Michiel hoe het is om als echte petrolhead om te gaan met al het elektrische nieuws van het heden. Luisteren kan hieronder of via je eigen app, veel plezier!