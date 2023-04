De Bugatti die zijn naam eer aandoet is officieel

Wie aan 'een bolide' denkt, denkt al vrij aan een snelle, kostbare en met dik designtechnisch drama auto's. Wat dat betreft doet de Bugatti Bolide zijn naam eer aan. Was de Bolide er niet al? Ja en nee. De definitieve productieversie van de Franse extremist is nu eindelijk in beeld gebracht.

In het deel van autoland waar niets zo lekker smaakt als de zoetste punt van de hypercartaart is het Bugatti dat de dienst uitmaakt. Met de Veyron en opvolger Chiron heeft Bugatti al jarenlang machtige en even hemeltergend dure als snelle exoten op de menukaart staan. Hoewel 'Veyron' en 'Chiron' een link met het verre verleden en zelfs mythologische connotaties hebben, is Bugatti geen held in het bedenken van uitvoeringsnamen. Zo heten extra krachtige varianten van de Chiron met zijn minimaal 1.500 pk sterke W16 'Sport' en 'Super Sport', alsof we te maken hebben met een Daewoo Lanos uit 2001. In 2020 schudde de marketingafdeling van Bugatti de modelnaam 'Bolide' uit de mouw. Alsof de reeds betaande auto's van het merk geen Bolide waren ... De Bolide was echter zo knotsgek dat je hem z'n naam snel vergaf. De Bolide was namelijk een bijna 1.850 pk sterk Chiron-derivaat waarvan later bekend werd dat er daadwerkelijk een productieversie zou komen. Dit lange intro komt nu eindelijk tot een eind: de productie-Bolide is er nu namelijk.

De Bugatti Bolide is natuurlijk krankzinnig sterk. Achter de voorstoelen ligt een 1.600 pk sterke variant van de 8.0 W16 met vier turbo's. Daarmee is de zestiencilinder niet zo sterk als in de 1.850 pk sterke pre-productie Bolide, maar wel net zo krachtig als in de Super Sport 300+. De Bugatti Bolide heeft echter meer pk's dan kilo's. Het gevleugelde gevaarte legt slechts 1.450 kilo in de schaal, enkele honderden kilo's minder dan de Chiron en de andere afgeleiden daarvan. Dat betekent dat elke pk slechts 900 gram hoeft te verplaatsen. Een bizarre prestatie voor een model met een dergelijke zware aandrijflijn.

Bugatti legt momenteel de laatste hand aan het testwerk en gaat uiteindelijk 40 exemplaren van de Bolide produceren. De openbare weg mag je er overigens niet mee op en dat betekent dat de Bolide altijd een feestje zal blijven dat je slechts op het circuit écht kunt vieren. Het Bolide-festijn barst in 2024 los als de eerste exemplaren worden geleverd.