Daimler verkoopt belang in Renault

Daimler en Renault werken al jarenlang samen, hetgeen ruim tien jaar geleden uitmondde in een belang van beide partijen in elkaars onderneming. Renault verkocht echter begin dit jaar al zijn aandelen in Daimler en nu gebeurt het andersom ook. Dat meldt persbureau Bloomberg. Daimler had al ruim tien jaar een belang in Renault, tot op heden nog zo'n drie procent, goed voor een waarde van pakweg €300 miljoen.

Renault benadrukte eerder dit jaar bij het verkopen van zijn aandeel in Daimler al dat het niet betekende dat de twee partijen hun samenwerking ook zullen beëindigen. Voor zover bekend verandert dat ook niet door de verkoop van Renault-aandelen door Daimler. Er is alleen nog niet veel bekend over hoe de samenwerking er in de toekomst uitziet, maar voorlopig blijft er sprake van deals op motoren- en bedrijfswagengebied.

De meest recente vrucht van de samenwerking is de nieuwe Mercedes-Benz Citan. Ook verschijnt op den duur de Mercedes-Benz EQT, een volledig elektrische en luxe aangeklede personenbus die net als de Citan zijn basis deelt met de - in dit geval elektrische - nieuwe Renault Kangoo. De vorige generatie van zowel de Citan als de Kangoo was ook al het resultaat van de samenwerking, evenals het feit dat er Renault-krachtbronnen werden gebruikt in compacte modellen van Mercedes. Ook Renaults alliantiepartner Nissan haakte aan bij het partnerschap tussen de twee concerns, want dat leende de Nissan Navara aan Mercedes-Benz als basis voor de - overigens weinig succesvolle - X-klasse. Nissan verkocht eerder dit jaar ook al zijn aandeel in Daimler.