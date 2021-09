Daimler gaat accu’s bouwen met Stellantis

Stellantis en Total zijn van plan om vanaf 2023 accu’s voor elektrische auto’s te gaan produceren op Europese grond. De joint-venture Automotive Cells Company, kortweg ACC, bouwt dan niet alleen accu’s voor de auto’s van de merken van Stellantis, maar ook batterijen voor andere autobouwers.

Inmiddels is duidelijk dat Mercedes zeker tot de afnemers behoort. Mercedes’ moederbedrijf Daimler voegt zich namelijk bij de joint-venture. De aandelen van ACC worden keurig verdeeld over de drie belanghebbenden, dus Daimler krijgt 33 procent in handen.

“Mercedes-Benz heeft een serieuze transformatie voor ogen en deze investering is een mijlpaal op ons pad naar een CO2-neutrale toekomst”, meldt Daimler-CEO Ola Källenius. De accucellen die bij ACC worden gemaakt zijn volgens de Duitsers op maat gemaakt voor de modellen van Mercedes. “Dit nieuwe partnerschap betekent dat we de levering zelf in handen hebben, terwijl we toch schaalvoordelen kunnen benutten. Bovendien draagt deze stap eraan bij dat Europa ook in het EV-tijdperk in het centrum van de mondiale auto-industrie blijft staan."

Het doel van ACC is om Europees marktleider te worden als het gaat om accuproductie voor auto’s. Het R&D-centrum in Bordeaux is al operationeel, terwijl een ‘pilot site’ in het Franse Nersac vanaf het einde van dit jaar wil gaan proefdraaien.