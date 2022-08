Daihatsu Tanto: kleintje met grote muil

Het is volop zomer en dat betekent dat ook in autoland de komkommers een maatje groter groeien dan onder normale omstandigheden. Komkommers en Daihatsu zijn al jaren een smakelijke combinatie en dus nemen we vandaag maar wat graag de herziene Daihatsu Tanto met je door.

Wie AutoWeek.nl geregeld bezoekt weet ongetwijfeld dat we indien mogelijk ook autonieuws behandelen dat voor de Nederlandse consument wellicht minder interessant is, maar voor de liefhebber van auto's in brede zin wel fascinerend kan zijn. De modellen van Daihatsu passeren op AutoWeek.nl geregeld de revue. Enerzijds omdat het merk in thuisland Japan stapels koddige karretjes in het aanbod heeft, anderzijds omdat we het vertrek van Daihatsu uit Europa nooit helemaal hebben kunnen verwerken. Ditmaal werpen we van grote afstand een blikje op de Tanto, een bonkige kei-car die nu wordt opgefrist.

De Tanto is een van de vele kei-cars die Daihatsu in Japan aanbiedt. De Tanto staat daarmee in het rijtje waarin ook stadsrakkers als de Mira Tocot, de hoekige Taft, de bonkige Wake, de Move en diens jolige Move Canbus-broertje in vrolijke pas de automarkt bestoken met hun vrolijke aanwezigheid. De Tanto werd in 2019 aan een volledig nieuwe generatie geholpen en dus is het nog veel te vroeg voor een écht nieuw model. Wel herziet Daihatsu het leveringsgamma van de zogenoemde tall boy, een smalle maar opvallend hoge kei-car met niet één, maar twee schuifdeuren.

De Tanto was er voorheen simpelweg als Tanto en als Tanto Custom. Diverse Japanse autofabrikanten leveren van hetzelfde model vaak een Custom-achtige variant, een versie met een net wat sportiever of bozer smoeltje. Die Custom-versie van de Tanto blijft bestaan, maar krijgt een compleet nieuwe voorkant aangemeten. De nieuwe snuit van de Tanto Custom verruilt zijn grote koplampen die met een beetje fantasie op die van de vorige generatie Dacia Duster leken voor plattere exemplaren. Daarbij wordt ook het semi-dichte deel tussen de koplampen een stuk platter. De gapende muil in de bumper wordt voortaan opgevuld met horizontale lamellen en aan weerszijden van de nieuwe bumper zien we opvallend strakke verticale lijnen en een nieuw eilandje waarin de led-dagrijverlichting is verwerkt. Ook aan de achterkant van de Tanto Custom monteert Daihatsu een nieuwe bumper, al zijn de wijzigingen achterop minder ingrijpend.

Maar, we zijn er nog niet. Hou je vast, Daihatsu komt namelijk ook met een splinternieuw derde karaktertje voor de Tanto: de FunCross. De FunCross is precies wat zijn naam doet vermoeden: een avontuurlijker aangeklede versie met zwarte aankleding in de bumpers en Airbump-achtige plakkers op de portieren. Zwarte wielkastranden krijgt -ie echter niet. Wél vouwt Daihatsu een stofje met een opvallend patroon om het zitmeubilair. Wild he? Leuk weetje: in de vorm van de Chiffon verkoopt Subaru een eigen versie van de Tanto.