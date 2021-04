Daihatsu Charade sedan (G102) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

De Daihatsu Charade die van 1987 tot 1994 in de showrooms stond, was best een memorabele auto. Liefhebbers herinneren zich natuurlijk de GTti. Er was echter ook een diesel, een turbodiesel en bovenal een sedan.

Nouja, ‘bovenal’. Het gros van de omstanders zal de auto op deze foto’s vooral erg lelijk vinden. Er wordt vaak gezegd dat compacte sedans eruit zien alsof de kont er later is aangeplakt en daar is deze auto het schoolvoorbeeld van.

Tot en met de achterportieren is de auto identiek aan de in Nederland vrij zeldzame vijfdeursversie, maar daarachter volgt een vrijwel verticale achterruit en een trots uitstekende kont met een opvallende, doorlopende reflectorbalk tussen de achterlichten. Het ‘Gandini-spatbord’ (sorry, liefhebbers) doet de rest: hier staat een markant vormgegeven automobiel.

1.3 met 90 pk

Achter de klep bevindt zich 288 liter aan bagageruimte. Niet enorm veel, maar wel veel meer dan de 152 liter die je in de hatchbackversie van dit model kon verstouwen. Wat ook voor de sedan spreekt, is dat hij altijd beschikt over een 1.3-viercilinder injectiemotor (modelcode G102), terwijl de drie- en vijfdeursversies er ook met een éénliter driecilinder met carburateur en 52 pk (modelcode G100) waren.

Die 1.3 is best opmerkelijk, want hij voorzag de Charade vanaf 1991 van maar liefst 90 pk. Dat is uitzonderlijk veel voor een 1.3 uit die tijd en bovendien een waarde die destijds in dit segment hooguit door een hot hatch werd gehaald.

Een handgeschakelde Charade moet daarmee in een seconde of tien van 0 naar 100 kunnen knallen, maar helaas kreeg deze witte sedan een weinig vlotte drietrapsautomaat mee. Die haalt de fut er wel uit: de fabriek belooft zo’n 14 tellen voor de standaardsprint.

SG

Ook het typeplaatje is trouwens een opmerking waard. De lettercombinatie op de klep gaf bij dit model namelijk geen uitrustingsniveau aan, maar een motorversie. De ‘SG’ was altijd een sedan (en dus altijd een 1.3). De driedeurs was er als TS (1.0/diesel) en TX (1.3), de vijfdeurs als CS (1.0/diesel) en CX (1.3). In het geval van de driedeurs was er ook nog een TXF, die vierwielaandrijving aan het pakketje toevoegde.

De sedan hield het van al deze carrosserievarianten het langste vol en werd pas in 1994, een jaar na de hatchbacks, vervangen. De opvolger heette in Nederland trouwens 'Valéra', maar ging elders nog wel gewoon als Charade door het leven. In China hield de derde generatie van de Charade het nog jaren vol, zij het onder de naam Tianjin Xiali.

De witte Charade van de foto’s ziet er op het onvermijdelijke vuil na nog wel goed uit, al lijken de achterschermen wat sporen van eerder gerepareerde roest te vertonen. Wie nog een Charade meent te zien op de foto's, moeten we trouwens teleurstellen: de Yaris rechts naast de Daihatsu is écht een Yaris.