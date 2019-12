Daihatsu brengt Taft terug

De relevante nieuwe modellen vlogen je de dit jaar links en rechts om de oren, maar gelukkig hebben we vandaag weer iets te schrijven over een auto die je in Nederland nooit en te nimmer gaat tegenkomen. Daihatsu komt namelijk met... een nieuwe Taft!

Liefhebbers van vrolijke kleine Japanse kei-cars adviseren we even goed te gaan zitten. Daihatsu lanceert een reeks nieuwkomers die tijdens de Tokyo Auto Salon op het podium wordt getild. De belangrijkste nieuwkomer is de Taft Concept, maar ook de rest van de kudde Daihatsu-kleintjes is de moeite waard.

Eerder dit jaar blies Daihatsu de modelnaam Rocky nieuw leven in door de naam van die robuuste offroader te gebruiken voor een nieuwe compacte cross-over. De verre voorvader van de Rocky die in de jaren tachtig werd gepresenteerd, is de uit 1974 afkomstige Taft. Die uiterst compacte offroader, wiens naam staat voor Tough and Almighty Four-wheel Touring, werd in 1984 uit productie genomen. Tijdens de Tokyo Auto Salon maakt het publiek kennis met de Taft Concept, een voorbode van een nieuwe compacte offroader. Daihatsu meldt namelijk dat op basis van deze vrijwel productierijpe concept-car medio volgend jaar daadwerkelijk een productieversie komt die de modelnaam Taft krijgt toebedeeld.

De nieuwe Rocky is ten opzichte van zijn voorganger veel meer een cross-over is geworden, een lot dat ook de aanstaande Taft wacht. Het wagentje is overduidelijk een smalle en relatief hoge kei-car. Hij blijft met zijn lengte van 3 meter 39,5 pal onder de kei-cargrens van 3,40 meter. De 1,48 meter smalle en 1,63 meter hoge Taft Concept heeft een 660 cc tellende geblazen benzinemotor onder de kap. De productieversie krijgt een krachtbron met dezelfde cilinderinhoud, naar keuze met of zonder turbo.

Met zijn hoekige koets, uitgeklopte kunststof wielkasten en zijn vierkante, hoge snuit wordt de Taft een auto waarmee Daihatsu zijn pijlen richt op auto's als de Suzuki Hustler, eveneens een smalle hoge en semi-offroadachtige kei-car die onlangs aan een nieuwe generatie werd geholpen. Dan is er natuurlijk nog de Jimny, een auto waarvan in Japan ook een versie met een kleine geblazen turbomotor bestaat die dankzij het ontbreken van uitgeklopte wielkastranden smaller is dan het Europese exemplaar. Die variant voldoet in Japan aan de kei-car-eisen en kan daarmee ook als concurrent van de nieuwe Taft worden gezien, al lijkt de Jimny een terreinvaardiger model te zijn. Mitsubishi heeft in het segment van de Hustler de eK X in de aanbieding.

Pracht en praal

Het krioelt op de Tokyo Auto Salon van met accessoires volgehangen modellen en dus trekt ook Daihatsu een blik vrolijk aangeklede modellen open. Zo wordt de dit jaar vernieuwde Tanto (Custom) gestoken in een concept-verpakking die de naam Premium draagt:

Ook de dit jaar gepresenteerde sportief aangeklede variant van de Copen, de Copen GR Sport die in Japan door Toyota gevoerd gaat worden, ontkomt niet aan optische aankleding:

Meer Tanto-nieuws in de vorm van een Tanto Custom die met Spiderman-stickerwerk is bedekt:

Ook de nieuwe Tanto ontkomt niet aan een reeks aanpassingen en schittert als avontuurlijk uitgedoste Tanto Crossfield op de Japanse beurs:

De in dit artikel al genoemde nieuwe Rocky staat in Sport Style-trim in Tokio:

Daihatsu verrijkt zijn modellengamma verder met drie speciaal aangeklede varianten van de praktische Hijet. De Hijet Peaks onderscheidt zich met een aangepaste voorbumper en herziene wielen en heeft bovendien een heuse klimwand op zijn flank:

Dan is er de Hijet DJ, een rollende set speakers met een uitklapscherm én een heftige voorbumper:

De laatste Hijet is de Hatsune Miku Marche, een vrolijk ietwat retro versierde Hijet, die in feite fungeert als rijdend marktkraampje: