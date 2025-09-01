Ruim vier jaar lang stond Dennis le Vot aan het roer bij Dacia, maar aan zijn bestuurlijke heerschappij is nu een eind gekomen. Dacia heeft een nieuwe CEO aangesteld: Karin Adt. De nieuwe topvrouw van Dacia heeft dik twee decennia ervaring in de auto-industrie. Zo is Adt onder meer CEO van Mercedes-Benz Luxembourg geweest. Adt is zelfs CEO van automerk Smart geweest en heeft gewerkt als Vice President Human Resources Development bij Daimler. François Provost - de minstens zo verse topman van Renault Group - bedankt Dennis le Vot voor zijn trouwe dienstjaren en heet Adt in een begeleidend schrijven publiekelijk welkom.

De afgelopen jaren is er bij Dacia veel gebeurd. Zo kende het merk zich een nieuwe designtaal toe, heeft het in de vorm van de Spring zijn eerste elektrische model gelanceerd en opende het onlangs met de Bigster de aanval op de SUV-markt boven de Duster. We weten onder meer dat Dacia met een nieuwe kleine goedkope elektrische auto komt en dat de Sandero-familie binnenkort weer wordt aangescherpt. Onder leiding van Karin Adt is Smart in Europa omgevormd tot volledig elektrisch merk (althans, dat is het voorlopig nog) dus kijk niet gek op als Dacia op elektrovlak heel wat te wachten staat.