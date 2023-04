Dacia gaat als een speer: 34 procent groei in eerste kwartaal

In de eerste drie maanden van dit jaar verkocht Dacia in totaal 171.789 auto's. Dat waren er maar liefst 34,3 procent meer dan in datzelfde kwartaal vorig jaar. Het marktaandeel van het nuchtere merk nam daarmee met 0,8 procentpunt toe tot 4,6 procent.

Van de ruim 170.000 auto's die Dacia de afgelopen drie maanden verkocht waren er 68.318 een Sandero. Daarmee is de Sandero-familie goed voor bijna 40 procent van de verkopen. Ook de Duster deed het bijzonder goed. Dacia's SUV was in het eerste kwartaal met 57.660 (+24 procent) verkochte exemplaren na de Sandero het populairste model van het merk. Ook de Jogger weet zijn weg naar de Europese consument wel te vinden. Er gingen er in het eerste kwartaal van dit jaar 23.330 van over de toonbank. Dat brengt het totaal aantal Joggers dat Dacia sinds de introductie van het model heeft verkocht op meer dan 80.000 stuks. De elektrische Dacia Spring schopte het in de eerste drie maanden van dit jaar tot 14.494 stuks. De in Nederland niet leverbare Logan - de sedanbroer van de Sandero - was goed voor een kleine 7.000 verkochte exemplaren.

Groeilanden

Frankrijk is en blijft voor Dacia de grootste afzetmarkt. Er werden in het eerste kwartaal een kleine 39.000 (+33 procent) Dacias verkocht en dat betekent dat iets minder dan een kwart van alle Dacia's het afgelopen kwartaal in Frankrijk een eigenaar vond. In Italië verkocht Dacia ruim 25.000 auto's (+30 procent) en in Duitsland zag het merk zijn verkopen met iets meer dan 30 procent toenemen tot 16.399 stuks. In Italië namen de verkopen zelfs met 140 procent toe. De verkoopteller eindigde op 11.650 stuks. In thuisland Roemenië vonden 13.651 Dacias een eigenaar (+10 procent). In Roemenië had één op de drie nieuw verkochte auto's het afgelopen kwartaal een Dacia-badge op z'n toet.

En in Nederland? Daar registreerde Dacia in het eerste kwartaal van dit jaar 1.788 auto's. In de eerste drie maanden van 2022 waren dat nog 982 exemplaren. De Sandero was met 670 gekentekende exemplaren in Nederland het populairste model, gevolgd door de Spring (477 stuks), Jogger (454 exemplaren) en de Duster (187 stuks).