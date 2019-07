Dacia Duster krijgt nieuwe benzine-instapper

Door de komst van de WLTP haalde Dacia precies een jaar geleden een flinke kam door zijn motorenportfolio. De Duster-rijders hebben daardoor sinds enige tijd de keuze uit een LPG- of twee benzine-versies. Dat duurt echter niet lang meer, want de Roemenen kondigen een nieuwe benzinemotor voor de SUV aan.

In ons land voert de SCe 110 Bi-Fuel-variant de prijslijst van de Duster aan met een bodemprijs van €18.830. Wil men liever een Duster die enkel op benzine rijdt, dan verwijst Dacia diegene door naar de met turbo uitgevoerde TCe 130 of 150 met prijzen van €20.030 en €23.530. Voor degenen die dat wat te veel van het goede vinden, hebben we goed nieuws: Dacia komt met een nieuwe instap-benzinemotor. In Frankrijk is namelijk de Dacia Duster TCe 100 aangekondigd. Volgens de importeur is dat een variant waar we binnenkort meer over gaan horen voor onze markt.

De 1,0-liter benzinemotor heeft de beschikking over 160 Nm koppel en is - in Frankrijk - standaard gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Van de Franse basisprijs van €12.490 kunnen wij enkel dromen. Bij ons ligt die naar verwachting zo’n €6.000 hoger.