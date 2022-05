Cupra laat binnenkort nieuwe modellen zien

Bij Cupra timmeren ze achter de schermen hard aan de weg. Het nog relatief jonge merk krijgt er de komende jaren meer exclusief voor Cupra bestemde modellen bij. Op 7 juni krijgen we daar meer over te horen, zo maakt Cupra nu bekend. De komende drie jaar mogen we meerdere nieuwe Cupra's verwachten. Reken er maar op dat op de 7e op zijn minst één daarvan (waarschijnlijk nog wel een studiemodel) aan de wereld wordt getoond.

We vermoeden dat Cupra dan in ieder geval zijn nieuwe SUV laat zien. Daarvan verschenen onlangs al enkele teaserfoto's (foto's bovenaan dit artikel). Het wordt een SUV van zo'n 4,5 meter lang die leverbaar wordt met een plug-in hybride en mild-hybride aandrijflijn. In 2024 komt het vooralsnog naamloze nieuwe model op de markt. We verwachten ook meer nieuws over de volledig elektrische Cupra Tavascan, die in datzelfde jaar zijn debuut maakt. Dan is er nog het volledig elektrische instapmodel, dat onder de Born in het gamma komt. Daarvan kregen we in een schets het silhouet al eens te zien. Tenslotte moet er nog een EV zijn, want Cupra geeft aan dat er tot in 2025 in totaal drie nieuwe volledig elektrische modellen bij komen. Dinsdag 7 juni weten we meer.