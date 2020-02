‘Cupra Ibiza is van de baan’

Bij de merkintroductie van Cupra als zelfstandig fabrikant in mei 2018 stond in de hoek van de zaal een Cupra Ibiza geparkeerd. Tot op heden bleef het echter stil rondom de komst van een dergelijk model. Voor de liefhebbers is er nu slecht nieuws: het zal ook stil blijven.

Cupra’s hoofdstuk begint in 1996 met de Seat Ibiza 2.0 I 16V GTi Cupra. Van alle generaties Seat Ibiza volgen vervolgens een extra gepeperde Cupra-versie. Van de huidige Seat Ibiza, die sinds 2017 meedraait, blijft het echter stil op het gebied van Cupra-nieuws. Bij de persintroductie van Cupra als losstaand merk komen de Spanjaarden echter met veelbelovend nieuws. Naast de productierijpe Cupra Ateca staat een ontwerpconcept van een Cupra Ibiza. De vijfdeurs hatchback staat daar in de ondertussen bekende grijze lakkleur met her en der koperkleurige details.

Tijdens de presentatie van de nieuwe Cupra Leon spreekt het Britse Top Gear met Cupra’s topman Axel Andorff. In dat gesprek maakt hij een resoluut einde aan alle verwachtingen, want de Cupra Ibiza komt niet! “Weet je, een van onze taken tijdens de ontwikkeling van een merk is om na te denken over een potentieel portfolio”, verklaart hij. “Dan helpt het enorm om concept-cars te maken om te voelen hoe de auto eruit wil zien. Maar voor nu zijn er geen plannen om de Cupra Ibiza in productie te nemen.” Om er zeker van te zijn of Andorff om een tijdelijk of definitief uitstel spreekt, vragen de Britten om wat extra verduidelijking. Zijn antwoord is kraakhelder: “Ik besteed geen seconden van mijn dag aan deze auto.”

Liefhebbers van een sportieve Ibiza moeten het vooralsnog dus met de 115 pk sterke 1.0 TSI FR doen. De laatste Seat Ibiza Cupra was goed voor 192 pk.