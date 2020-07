Cupra el-Born is sportieve EV!

De Volkswagen Group komt met een hele reeks EV's, waarvan een deel gebruik gaat maken van het MEB-platform dat we kennen van de Volkswagen ID.3. Vandaag is het Cupra dat zijn volledig elektrische el-Born laat zien.

Volkswagen komt met de ID.3 en Seat voegt op termijn de el-Born aan zijn leveringsgamma toe. In feite moet je die Spaanse EV zien als Seats versie van de ID.3. Ook Cupra, het van Seat losgeweekte sportieve label dat alweer een tijdje een eigen merk is, krijgt een versie van de el-Born. Die sportiever uitgevoerde variant beleeft vandaag zijn digitale debuut.

Eerlijk is eerlijk: het uiterlijk van de Cupra el-Born is geen wereldschokkende verrassing. Waar de Cupra Ateca simpelweg een sportief uitgedoste en krachtigere versie van de Seat Ateca is, is de Cupra el-Born niets anders dan het sportieve broertje van de Seat el-Born. Vanbuiten wordt de variant van Cupra aangekleed met zaken als afwijkend 20-inch lichtmetaal, sportiever ogend bumperwerk, sideskirts en een grotere achterspoiler. Ook ontbreken de Cupra-kenmerkende koperkleurige details natuurlijk niet. Daarnaast ligt de gepeperde EV iets dichter tegen het asfalt.

De Seat el-Born werd gepresenteerd met de 204 pk sterke elektromotor en het 62 kWh grote accupakket dat we kennen van de Volkswagen ID.3. Die achterwielaangedreven versie krijgt op termijn waarschijnlijk gezelschap van een eveneens achterwielaangedreven minder krachtige versie die 150 pk sterk is en een kleiner accupakket heeft. Deze Cupra el-Born heeft ook de 204 pk elektomotor, maar deze is gekoppeld aan een 82 kWh (77 kWh netto) groot accupakket waarmee de Cupra el-Born zo'n 500 kilometer ver moet kunnen komen. Volgens Cupra sprint de el-Born in net geen 3 tellen naar de 50 km/h. Mogelijkerwijs komt de Cupra el-Born op termijn ook beschikbaar met het 62 kWh grote accupakket waarmee een actieradius van zo'n 420 kilometer mogelijk moet zijn. Aan een 100 kW-snellader is het accupakket in zo'n drie kwartier tot 80 procent van zijn kunnen vol te jagen met stroom.

De Cupra el-Born rolt volgend jaar naast de Volkswagen ID.3 van de band in het Duitse Zwickau en staat volgend jaar bij de dealers. Prijzen en uitgebreide specificaties zijn er vooralsnog niet.

Investeren

Seat meldt zelf dat het tot en met 2025 5 miljard euro pompt in het elektrificeren van zijn modellengamma. Een deel van het geld gaat ook naar de fabrieken in Martotell en Barcelona. Vanaf 2025 moeten er in Martorell in ieder geval ook EV's gebouwd gaan worden. Daarnaast meldt Cupra dat het volgend jaar plug-in hybride varianten van de Leon en Formentor op de markt brengt.