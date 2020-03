'Coronavirus velt Techno-Classica Essen'

Iedereen die reikhalzend naar de 32e editie van de Techno-Classica in Essen uitkeek, moeten we teleurstellen. Het grote klassieker evenement gaat niet door, melden verschillende Duitse media. Over de oorzaak hoeven we waarschijnlijk niet echt uit te weiden.

De organisatie voelt zich door het coronavirus genoodzaakt om de Duitse Techno-Classica af te gelasten. De beurs zou van 25 tot 29 maart plaatsvinden. Dat schrijven verschillende Duitse media. Op de website van de klassiekerbeurs staat nog niets vermeld. Wel is er een hoekje van de website ingericht om aan bezoekers te laten weten dat de organisatie de ontwikkelingen rondom het virus in de gaten houdt. Beoogde bezoekers hoeven volgens de Duitse media echter niet te treuren, want volgens dezelfde Duitse media zou het plan zijn om de beurs te verschuiven. Tegen de zomer zou een tweede poging worden gedaan.

De Techno-Classica is een van Europa's grootste evenementen op het gebied van klassieke auto’s. Over 120.000 vierkante meter verdeeld worden twaalf hallen omgetoverd tot een grote speeltuin voor liefhebbers van oude auto’s. Het is overigens geen grote verrassing dat het evenement niet doorgaat, want 1.250 verschillende exposanten vanuit 30 landen laten hier jaarlijks hun klassiekers zien. Het evenement trekt meer dan 190.000 bezoekers vanuit 46 verschillende landen.

Het is het derde grote evenement op autogebied dat door het coronavirus wordt afgezegd. Eerder is een streep door de autobeurs in het Chinese Peking en Geneva International Motor Show gezet.