Concours d'Elegance gaat dit jaar niet door

Het Concours d'Elegance vindt dit jaar helaas geen doorgang, zo meldt BNR Nieuwsradio op basis van een verklaring van de organisator. Het klassiekerfestival zou dit jaar voor de tweede keer plaatsvinden op het terrein van Paleis Soestdijk in Baarn. In het verleden vormde Paleis het Loo in Apeldoorn het decor voor het doorgaans druk bezochte zomerse concours. Uiteraard is de reden van de afgelasting de coronacrisis: "Het is gewoon heel erg moeilijk om een vergunning te krijgen en je wilt er toch een mooi autofeest van maken. Er zijn zoveel moeilijkheden, dat we het niet zien zitten," laat de organisator weten.

Eerder werd al bekend dat het festival verplaatst werd naar de derde week van september vanwege de coronamaatregelen. Oorspronkelijk stond het concours gepland voor eind augustus. De bedoeling is volgens de organisatie om volgend jaar wel gewoon weer eind augustus aan te houden. AutoWeek was er bij eerdere edities ook bij in Apeldoorn. Ben je nou benieuwd naar wat we dit jaar helaas moeten missen, kijk dan zeker ons sfeerverslag en de fotospecial van destijds nog eens terug. Laten we hopen dat het volgend jaar weer gewoon door kan gaan!