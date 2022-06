Compacte leaseauto’s zijn van alle landen thuis

Bij auto’s in de prijsklasse tot €25.000 is de keuze groot. De verdeling en herkomst van deze modellen is misschien nog wel groter. Autofabrikanten over de hele wereld doen mee in deze editie van de Lease top 10. Welke modellen uit het A en B-segment trekken de meeste zakelijke rijders?

Vive la France

Peugeot, Renault en Citroën hebben allemaal een plekje in de lease-top 10 bemachtigd. De Fransen bouwen dus zakelijk aantrekkelijke auto’s. De Peugeot 208 staat met 2.271 registraties in het afgelopen half jaar op de eerste plek, mede door de elektrische variant. Allemansvriend Renault Clio staat met 1.577 registraties op plek 6, gevolgd door de Citroën C1 met 1.145 registraties, die nu nog slechts uit voorraad leverbaar is. De Citroën C3 You moet de kleine stadsauto doen vergeten.

Deutsche gründlichkeit

Duitsland is in bijna elke Lease-top 10 goed vertegenwoordigd en staat met de Opel Corsa op plek 3 (1.670 registraties) en met de Volkswagen Polo op plek 4 (1.656 registraties). Het onderlinge verschil is dus klein. De Opel Corsa bestaat al 40 jaar en staat anno nu op hetzelfde platform als de Peugeot 208.

Aziatische landen steeds sterker aanwezig

Zowel Kia als Toyota heeft twee keer een plekje veroverd. De Kia Picanto staat zelfs op plek twee met 2.505 registraties. Dit compacte, veelzijdige model vinden we altijd terug in de top 3. De Kia Stonic is een nieuwkomer en staat op de negende plaats met 949 registraties. Exact zoveel als de Toyota Yaris die net zo vaak op kenteken is gezet. Toyota’s kleinste, de Aygo, is ook een vertrouwd gezicht en staat op plaats 5 met 1.365 registraties.

De VZR Lease Top 10 is samengesteld aan de hand van de zakelijke kentekenregistraties van het afgelopen half jaar. Volgende maand de VZR Lease Top 10 met de populairste zakenauto’s vanaf € 50.000,-. Alle Lease Top 10’s kun je hier terugvinden.