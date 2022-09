Citroën ZX Volcane - Rijtest - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

De Citroën ZX is tegenwoordig weliswaar een zeldzaamheid, maar 30 jaar geleden zag je 'm zowel veel op straat als in AutoWeek. In nummer 38 van 1992 stonden we stil bij de ZX Volcane 2.0, een heerlijk vlotte versie met de motor van de XM.

De Citroën ZX was een auto die begin jaren 90 nogal wat aandacht kreeg in AutoWeek. Het was immers niet alleen een vreselijk belangrijk model voor Citroën, maar ook nog eens eentje die opviel door de haast on-Franse indruk die hij achterliet. We raakten er haast niet over uitgepraat. De ZX viel op door zijn bijna Duits aandoende nuchtere uiterlijk en strakke wegligging. Hij deed door die twee zaken aan als een auto die eigenlijk niet helemaal in lijn met de andere modellen van Citroën paste, al was dat niet per se iets negatiefs. De Fransen hadden er simpelweg een bijzonder serieuze aanval op de Golf, Astra en Escort mee ingezet.

De ZX verdiende met zijn sportieve wegligging potente krachtbronnen en die kreeg hij ook. Het begon met de 119 pk sterke Volcane 1.9, die in 1992 al opgevolgd werd door de Volcane 2.0. Die tweede testten we exact 30 jaar geleden, omdat we wel benieuwd waren wat deze snelle wissel van de 1.9 in de praktijk betekende. Op papier leek het verschil immers niet groot. De 2.0, een XU-motor die Citroën ook al in topmodel XM leverde, was met zijn 122 pk namelijk amper beter bedeeld dan de 1.9, die niet alleen uit de ZX uit het hele Citroën-aanbod verdween. Er was echter wel een belangrijk verschil in koppel. De 2.0 leverde maximaal 176 Nm bij 2.750 tpm, de 1.9 kwam niet verder dan 150 Nm bij 3.000 tpm. Je had met de vernieuwde Volcane dus wel duidelijk meer koppel, dat bovendien eerder voorhanden was.

De 2.0 zorgde duidelijk voor wat 'meer elasticiteit', concludeerden we toen we ermee op pad gingen. De ZX Volcane hield het verder bij het bekende, dus dat betekende onder meer dat-ie lichtmetalen wielen, een met leer bekleed sportstuur, sportstoelen, elektrisch bedienbare ramen en tal van rode accentjes had. Citroën richtte zich er al iets mee op de Volkswagen Golf GTI, al zou de net iets later verschenen 155 pk sterke ZX 16V pas écht de Golf GTI het vuur aan de schenen leggen. De Volcane 2.0 was hoe dan ook een auto waar je behoorlijk vlot én comfortabel onderweg kon zijn: "Met meer power onderin is de Volcane aanzienlijk soepeler dan voorheen. In de combinatie van sportiviteit en comfort ligt de grote kracht van de ZX Volcane. In tegenstelling tot de andere snelle rakkers in deze klasse is de Volcane niet echt stug en hard geveerd. Hij is dan ook beslist geen GTI-achtige in de ware zin van het woord."

Knalhard was-ie dus niet, maar dankzij het in de basis al capabele onderstel van de ZX kon je ook met de Volcane al leuk sturen, mede dankzij de meesturende achteras: "Toch kan je met deze ZX verschrikkelijk hard de bocht door. Hij blijft zich heel lang voorbeeldig gedragen en geeft pas heel laat met een lichte onderstuurreactie te kennen dat de koek op is." Té 'veilig' voelde de ZX echter ook weer niet aan. Een ietwat los kontje bij gas los in een snelle bocht zorgde voor een speels element. Wel waren we van mening dat de stuurbekrachtiging iets te veel beleving uit het sturen haalde. Nog meer minpunten? Jazeker: qua afwerking was de bijna Duits aandoende ZX toch een slagje Franser dan de échte Duitse auto's en ook was de prijs voor een auto die zich qua restwaarde nog moest bewijzen wel wat aan de potige kant. Dat laatste heeft 'm waarschijnlijk vooral parten gespeeld. Echt een hit werd de Volcane niet.