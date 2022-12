Citroën My Ami Buggy keert in twintigvoud terug

Met de Ami heeft Citroën een vrolijk en uiterst simplistisch EV'tje ontwikkeld waarvan in de vorm van de My Ami Buggy een minstens zo aaibare, soberder aangeklede versie bestond. Die kwam in een uiterst beperkte oplage op de markt en bleek razend populair. Goed nieuws voor wie eerder achter het net viste: Citroën gaat er veel meer van bouwen!

Even terugspoelen naar eind 2021. Citroën liet toen een ruig aangeklede Ami zien: de My Ami Buggy Concept. Het bleef niet bij een jolige vingeroefening, medio 2022 liet Citroën namelijk weten dat daarvan een productieversie zou komen. Die kwam, maar slechts in een uiterst beperkte oplage van 50 stuks. Die 50 Citroëns My Ami Buggy waren binnen achttien minuten na het openen van de orderboeken al vergeven. Stond je destijds in de digitale rij, maar werd de laatste Ami-met-stoppels net voor je neus weggekaapt? Niet getreurd, er komen er namelijk meer.

Veel meer zelfs! In plaats van met een nieuwe reeks van 50 exemplaren produceert Citroën straks 1.000 stuks van de My Ami Buggy. Twintig maal zoveel als eerder. In het eerste kwartaal van 2023 slaat Citroën de orderboeken voor de My Ami Buggy open, de eerste exemplaren worden naar verwachting aan het eind van de zomer geleverd.

Citroën heeft voor de nieuwe serie My Ami Buggy's wat bijzonders in petto. Volgens de Fransen lijkt de tweede te bouwen reeks sterk op de eerste, maar zijn er 'een paar verrassingen'. Wat dat precies inhoudt? Dat meldt Citroën later.