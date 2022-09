Citroën en Polestar begraven strijdbijl in Frankrijk

Citroën en Polestar liggen al een paar jaar met elkaar overhoop in Frankrijk. Citroën vindt dat het logo van Polestar wel erg veel lijkt op zijn eigen 'dubbele chevrons'. Er is nu een schikking getroffen. Polestar mag daarom eindelijk auto's gaan verkopen in Frankrijk.

Citroën daagde Polestar in 2019 voor de rechtbank in Frankrijk vanwege mogelijke merkinbreuk, omdat het logo van Polestar teveel op dat van Citroën en DS zou lijken. De rechter gaf Citroën geen gelijk als het aankwam op merkinbreuk, maar stelde wel dat Polestar met het logo mogelijk mee zou kunnen liften op het succes van Citroën. Het gevolg was dat Polestar een verkoopstop van zes maanden opgelegd werd in Citroëns thuisland. Echter, tot op de dag van vandaag kan Polestar er nog geen nieuwe auto's verkopen en op het moment van schrijven komt er op zijn Franse website nog steeds enkel een juridische mededeling in beeld. Gelukkig voor Polestar is er nu licht aan het einde van de tunnel.

Het Franse Le Monde meldt dat er nu een schikking getroffen is tussen de twee partijen. Citroën bevestigt dit aan het medium. Volgens Citroën zijn 'de klachten ingetrokken' en is de zaak nu gesloten. Waarschijnlijk betaalt Polestar een riant bedrag aan Citroën om ervan af te zijn. Eerder moest Polestar al een een schadevergoeding van €150.000 en de kosten van het proces betalen. Overigens ging Polestar hierna in het verweer door Citroën er op zijn beurt van te beschuldigen dat het wieldesigns zou hebben gekopieerd. Citroën wilde in een verdere escalatie zelfs de verkoop van Polestars in heel Europa onmogelijk maken. Zover is het niet gekomen en hiermee lijkt de kous af. De twee autofabrikanten zullen alleen voorlopig waarschijnlijk nog even geen gezellige verstandhouding hebben...