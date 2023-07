Citroën ë-C3: eigenwijs en elektrisch voor €25.000 - Vooruitblik

We kijken in de glazen bol van onze visionaire kunstenaars, die op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Minder dan €25.000

Volledig elektrisch

Invloeden van de Oli

De derde generatie Citroën C3 is met zijn zeven jaar aardig op leeftijd aan het raken en ondanks de facelift van drie jaar geleden is dat goed te merken. De C3 staat immers nog op het PF1-platform waarop onder meer de vorige Peugeot 208 stond. Die werd al in 2019 afgelost door de huidige, bijzonder succesvolle 208. Deze (en de eraan gerelateerde Opel Corsa) voelt dankzij de nieuwere e-CMP-basis niet alleen moderner aan, het belangrijkste verschil is dat er ook een elektrische variant is. Citroën heeft wat dat betreft al enkele jaren het feestje moeten missen, al doet de C3 het ondanks zijn leeftijd op Europees niveau helemaal niet zo verkeerd. Het was vorig jaar gewoon nog de nummer elf in de verkoopranglijst, met ruim 140.000 verkochte exemplaren.

Iets ander recept

Aan de volgende C3, die waarschijnlijk altijd als ë-C3 door het leven zal gaan, de schone taak om het succes naar een hoger niveau te tillen en ­hopelijk komen de verkoopaantallen dan meer in de buurt van de familieleden. Citroën zou Citroën niet zijn als het dat niet op een eigenwijze manier doet, maar daar ­komen we zo op terug.

Onderhuids wordt de ë-C3 juist niet zo ­eigenwijs. Net als voorheen hobbelt de C3 op dat gebied achter de 208 aan en dus wordt het (e)-CMP-platform de basis. Of het een-op-een dezelfde wordt, valt nog te ­bezien. ­Mogelijk grijpt Citroën naar een voor de ­Indiase markt gebruikte, versimpelde variant om de kosten te drukken. Naar verluidt krijgt de elektrische ë-C3 bovendien een ander accupakket dan de e-208, namelijk een uit China afkomstig exemplaar dat hem een rijbereik van zo’n 300 km geeft. De Peugeot e-208 komt met een volle accu 362 tot 400 km ver.

Waarom de keuze om de ë-C3 mindere hardware mee te geven? Dat heeft alles met het prijskaartje te maken. De ë-C3 wordt fors goedkoper dan de e-208 en Corsa Electric. CEO Thierry Koskas kondigde in gesprek met ‘Automotive News’ aan dat de Citroën ë-C3 nog geen € 25.000 gaat kosten. Grofweg 60 km bereik ­inleveren voor een prijskaartje dat zo’n € 10.000 gunstiger is, dat is toch niet gek?

Een scheutje Oli

Citroën benadrukt dat het zich ondanks die scherpe vanafprijs zeker niet wil profileren als een Dacia-achtig budgetmerk. De Citroën ë-C3 krijgt dan weliswaar technisch een bescheidener ­inborst dan zijn stalgenoten, het design wordt wel gewoon een creatieve ­uitspatting. Volgens de topman van het merk krijgt de ë-C3 heel wat stijlelementen van de Oli Concept. Die worden toegepast op ‘een hatchback met de nodige SUV-elementen’. Het is niet ­ondenkbaar dat de ë-C3 uiteindelijk tevens als ­opvolger voor de C3 Aircross geldt. Onze ­illustrator heeft hem in elk geval alvast ­voorgesteld met een wat hogere koets dan de huidige C3 en met, vooral aan de voorkant, ­duidelijke invloeden van de Oli. Het ziet er ­hoekiger uit dan je gewend bent van de Fransen, met aparte stijlelementen als de verlichte retro-logo’s voor en achter en de C-vormige verlichting met ­uitlopers richting de hoeken. Een eigenwijs totaalplaatje, dat prima past bij Citroën.

Hoe het uiteindelijk allemaal uitpakt, zien we al vrij snel. Citroën zegt aankomende herfst het doek van de ë-C3 te trekken. In het nieuwe jaar volgt dan de marktintroductie.