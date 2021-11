Citroën Ami (1975) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

We moeten het er nog maar even van nemen zo vlak voor het begin van de winter, want waarschijnlijk worden de wegen binnenkort weer een stuk saaier als het klassieke spul weer warm en droog opgeborgen wordt. Deze prachtige Citroën Ami 8 Break is er dan waarschijnlijk ook even niet meer bij.

Wie een klassieke Citroën heeft, doet er over het algemeen verstandig aan om deze enigszins te beschermen tegen de elementen, al is dat uiteraard aan te raden voor het gros van de klassiekers. De kans is dan ook groot dat er binnenkort óf een doek over deze Ami 8 gaat, of dat-ie een paar maandjes in een stalling door mag brengen. Zo ver is het nu gelukkig nog niet en kijk eens wat een heerlijke plaatjes dat oplevert, zo in het waterige herfstzonnetje. We danken AutoWeek-lezer Ate de Vries hartelijk voor de foto's!

De Ami lacht je tegemoet met zijn vrolijke blauwe kleur, die er overigens schitterend op zit. Hier zie je dan ook zeer waarschijnlijk het resultaat van een recente restauratie. Voor zover het op de foto's te onderscheiden is, gaat het om een Ami in een staat zoals je het graag ziet. Wellicht is het restauratiewerk pas kortgeleden verricht, want de Ami is ook pas net iets meer dan een jaar in Nederland. Vaak gaat het dan om een uit Frankrijk afkomstige auto die hier tot in de puntjes opgeknapt is.

Hoewel de Ami met zijn modernere en als Break vooral ruimere koets een hoger in de markt staand alternatief voor de 2CV vormde, schuilde er stiekem zeer eenvoudige techniek onder. De Ami was namelijk regelrecht verwant aan de 2CV en had eveneens een zeer bescheiden tweecilinder boxermotor in zijn neusje. Dat was direct ook een beetje een achilleshiel voor de Ami: zeker de Breaks werden bij bosjes als gezinsauto aangeschaft, alleen hoefde je niet te verwachten dat je dan heel riant of snel naar je bestemming vervoerd werd.

Maar goed, het kon wel lekker goedkoop en je reed er in ieder geval ook opvallend bij. Want een bijzonder ding om te zien, dat was de Ami altijd al. Zeker de oer-Ami, de Ami 6, die als Berline het zeer opvallende schuine en onder een soort 'afdak' verscholen achterruit had. De later verschenen Ami 8 oogde aan de achterkant beduidend conventioneler. Overigens zou de Ami nog drie jaar na het verschijnen van deze blauwe in productie blijven. In 1978 viel namelijk het doek pas, na 17 jaar. Er was nog altijd een duidelijke herinnering aan de oude oorsprong van het model: net onder de grille zie je namelijk een uitsparing voor de startzwengel. Overigens kon je deze Ami ook wel gewoon van binnenuit met de sleutel starten.