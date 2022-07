Chiquer broertje elektrische Dacia Spring

Het modellenaanbod van autofabrikanten verschilt van markt tot markt en meer dan eens is het ene model het andere niet, ondanks dat ze hun modelnaam misschien wel delen. Vandaag hebben we de Dongfeng Nano Box voor je in de aanbieding, een zoveelste versie van de auto die je in Nederland kent als de elektrische Dacia Spring, al gooit Dongfeng het met de Nano Box over een andere boeg.

De Dacia Spring werd in oktober 2020 voor de Europese markt voorgesteld. Met een aanvankelijke vanafprijs van €17.890 - die inmiddels bijna op 21 mille ligt - is de Spring de goedkoopste échte elektrische auto van Nederland. Dat heeft Dacia voor elkaar gekregen door de Spring te baseren op een auto die in de basis niet voor de Europese markt is bedoeld. In feite is de Spring een voor de Europese markt aangepaste en volledig elektrische versie van de Renault Kwid, een kleine ietwat cross-overachtige hatchback die in 2015 in India debuteerde. De Spring is bij lange na niet de enige elektrische variant van die Kwid en aan de reeks elektrische Kwid-achtigen is nu een nieuw model toegevoegd: de Dongfeng Nano Box.

Net als de Spring heeft de Nano Box een front met over twee lagen uitgesmeerde verlichting. De lichtunits zijn logischerwijs nagenoeg identiek, al is de rest van het front wel anders ingevuld. doet de Nano Box alsof hij een grille tussen de koplampen heeft en geeft Dongfeng de auto onder meer bumpers met chroomkleurige accenten en zilverkleurige inzetstukken rond de daadwerkelijke koplampen. Het deel dat op de portieren van de Spring in het zwart is uitgevoerd, is op de Nano Box meegespoten. Het interieur van de Dongfeng Nano Box oogt een stuk frisser dan dat van zijn Dacia-broertje. Het op traditionele wijze overkapte instrumentarium van de Spring maakt plaats voor een los geplaatst 7-inch grote digitale klokkenwinkel. Daarnaast heeft de Nano Box geen klein in de middenconsole geïntegreerd infotainmentscherm, maar een aanzienlijk groter 10-inch metend exemplaar dat min of meer los uit het dashboard steekt. Eronder vinden we afwijkende, dunne ventilatieroosters en een kunststof deel dat de in de hoger gelegen middentunnel gehuisveste draaiknop om de rijrichting te kiezen optisch bij de rest van het dashboard betrekt.

Zoals gezegd is de Nano Box bepaald niet de enige elektrische auto die in de basis een Renault Kwid is. Sinds 2019 produceert New Energy Automotive - een samenwerkingsverband tussen Dongfeng, Renault en Nissan - de elektrische Renault City K-ZE. Renault verkoopt de Spring in Brazilië als Kwid E-Tech Electric en in China levert Dongfeng's Fengshen-divisie de elektrische Aeolus EX1. Dongfeng's Fengxing-afdeling verkoopt een andere variant onder de naam T1. Dan is er nog de E1 van Dongfeng's Fenguang en ook Venucia, een samenwerking tussen Nissan en Dongfeng, heeft in de vorm van de e30 een elektrische Renault Kwid in het gamma. Die e30 was voor zijn laatste generatiewissel overigens een Nissan Leaf.