Chinese Ford Ecosport lookalike gefacelift

De tijd dat er bijna wekelijks een Chinese kopie van een reeds bestaande auto werd gepresenteerd, ligt gelukkig al ver achter ons. Zo nu en dan komt er een Chinees model voorbij dat toch duidelijk geïnspireerd is op een auto die al jaren bestaat. De BYD Yuan is daarvan een voorbeeld. Die compacte cross-over is nu voor de tweede keer gefacelift.

De Chinese fabrikant Build Your Dreams (BYD) heeft een uitgebreid modellenaanbod dat uit hatchbacks, sedans, MPV's, SUV's en cross-overs bestaat. Enkele daarvan, de Qin, Song, Tang en Yuan, zijn vernoemd naar Chinese dynastieën. De Yuan werd in 2016 gepresenteerd (foto 11), ging in 2018 onder het mes (foto 12) en ondergaat nu voor de tweede keer een bijpuntsessie. Hoewel de auto aanvankelijk zowel met 1.5-benzinemotoren als met een elektrische aandrijflijn leverbaar was, levert BYD de Yuan momenteel alleen nog als EV. De BYD Yuan is bijgewerkt en wordt als BYD Yuan Pro naast de in 2018 gefacelifte versie gevoerd.

De BYD Yuan Pro krijgt een veel dichtere snuit aangemeten, evenals een compleet nieuw interieur. Het model heeft een relatief eigen neusje, maar lijkt van achteren nog altijd behoorlijk op de Ford Ecosport waarmee hij technisch geen enkel boutje of moertje deelt. De wielbasis is met 2,54 meter nagenoeg gelijk aan de 2.52 meter die zich tussen de voor- en achteras van Fords kleine cross-over bevindt.

De Yuan Pro heeft een 136 pk en 210 Nm sterke elektromotor die is gekoppeld aan een 38,9 kWh groot accupakket waaruit hij 301 NEDC-kilometers perst. BYD biedt 'm ook aan met een 50,1 kWh accupakket, goed voor een actieradius van 401 kilometer. De vanafprijs bedraagt omgerekend € 11.975. Voor de versie met het grotere accupakket is de Chinese consument omgerekend € 13.875 kwijt. De standaarduitrusting is bepaald niet karig. Zo heeft de Yuang Pro standaard een elektronische handrem, een achteruitrijcamera, cruisecontrol, een 10,1 inch multimediasysteem, een wifi-hotspot en software waarmee je via je smartphone en NFS-techniek de auto kunt openen en sluiten. Keyless entry, automatische airco en elektrisch verstelbare buitenspiegels zijn evenals ledverlichting rondom ook aanwezig op de basisversie.