Het leveringsgamma van Chevrolet telt in de Verenigde Staten maar liefst negen SUV's of cross-overs. De op twee na grootste daarvan is aan een compleet nieuwe generatie geholpen en is voor de Amerikanen behoorlijk belangrijk. Dit is de nieuwe Chevrolet Traverse. Ook kan AutoWeek je de nieuwe Equinox al laten zien. Die is voor het merk van een nog groter belang.

Chevrolet levert in thuisland de Verenigde Staten nog slechts een handjevol personenauto's die het niet in de categorie cross-over of SUV indeelt: pick-ups Colorado en Silverado, sedan Malibu en de Camaro en Corvette. Verder levert het de elektrische Bolt EV en Bolt EUV en de Trax, Trailblazer, Equinox, Blazer, Traverse, Tahoe en Suburban. Na de Tahoe en de Suburban is de Traverse de grootste SUV van Chevrolet. Het uitgaande model draait mee sinds 2017, ging in 2020 onder het mes en is nu in geheel nieuwe vorm gepresenteerd.

Chevrolet verkocht in de Verenigde Staten vorig jaar een ruime 96.000 exemplaren van de Traverse. Een behoorlijk aantal en genoeg om na de Equinox de best verkochte SUV van Chevrolet te zijn. Wel waren het er zo'n 17 procent minder dan in 2021. De Traverse hoeft echter alleen kleinere SUV's en cross-overs voor zich te dulden. Om de verkopen weer een zwieper te geven, komt Chevrolet nu met een compleet nieuwe Traverse. De SUV met drie zitrijen is overgoten met Chevy's recentste designtaal en kruipt met zijn enorme grille en over twee lagen verdeelde verlichting optisch naar de Silverado en Suburban toe. De SUV is er voor het eerst ook in een avontuurlijke uitvoering die Z71 heet. Die herken je onder maar aan zijn skidplates. Verder heeft hij een iets grotere bodemspeling en staat hij standaard op offroadbanden. De Traverse RS is de sportiever uitgedoste smaak van de SUV.

In het eveneens volledig nieuwe interieur plaatst Chevrolet een gigantisch 17,7-inch infotainmentscherm en een digitaal instrumentarium met een diagonaal van 11 inch. De keuzehendel van de automaat verhuist van de middentunnel naar de stuurkolom. De 3.6 van de vorige Traverse maakt plaats voor een nieuwe 2.5 viercilinder met turbo, die 320 pk en 430 Nm op de been brengt. De Traverse zit tjokvol met actieve en passieve veiligheidssystemen, waaronder het standaard aanwezige Super Cruise.

Equinox

De Chevrolet Equinox is een maatje kleiner dan de Traverse. Dit is de absolute SUV-knaller van Chevy. Vorig jaar leverde het er maar liefst 212.072 exemplaren van. De Equinox draait met geboortejaar 2016 nog een jaartje langer mee dan de zojuist vervangen Traverse en onderging in 2020 voor het laatst een facelift. In de database van het Chinese Ministerie van Transport en Informatie Technologie hebben we de eerste foto's van die nieuwe Equinox gevonden. Die komt in die vorm mogelijk ook naar de Verenigde Staten. Hij is 4,65 meter lang en daarmee een duidelijke maat kleiner dan de Traverse. Overigens heeft Chevrolet al een elektrische Equinox gepresenteerd: de Equinox EV. Die elektrische SUV en de nieuwe Equinox met verbrandingsmotoren komen waarschijnlijk naast elkaar in het Chevy-gamma, net als bijvoorbeeld de Silverado en de Silverado EV.