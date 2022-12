Chevrolet Montana: compact potentieel succesnummer

Het zou zomaar kunnen dat modelnaam Montana je wel wat zegt. In diverse Zuid-Amerikaanse landen, in Mexico én in Zuid-Afrika plakt Chevrolet de naam Montana namelijk al bijna 20 jaar op een compacte pick-up. De eerste generatie Montana die in 2003 verscheen, deelde het gros van zijn techniek met de Corsa C die je in Europa kent. Tot op heden was de Montana altijd een compacte pick-up met twee portieren op basis van een personenauto. Nu is er een geheel nieuwe, en die is net even anders.

De nieuwe Chevrolet is voortaan een pick-up met vier portieren, net als de Ford Maverick en Hyundai Santa Cruz die in de Verenigde Staten rondrijden. Die Maverick en Santa Cruz kent de Zuid-Amerikaanse consument niet, maar ook daar heeft de Montana vergelijkbare concurrenten in de vorm van de Fiat Strada, Fiat Toro, Renault (Dacia) Duster Oroch en Volkswagen Saveiro, al is die laatste vooralsnog een tweedeurs. Het nieuwe model is 4,72 meter lang en overtreft zijn voorganger in de lengte met dik 20 centimeter. De laadpak biedt plaats aan tot 874 liter aan materiaal en is af te dekken. Vanbuiten past de Chevrolet Montana prima bij andere recente modellen, waaronder de Tracker waarmee hij zijn techniek deelt.

De Montana komt in ieder geval in Brazilië op de markt met een 133 pk en 210 Nm sterke 1.2 Turbomotor die zowel benzine als ethanol lust. Chevrolet is in Europa al jaren niet meer actief, maar zou een compacte vierdeurs pick-up met een handige laadbak iets voor de Nederlandse markt zijn?