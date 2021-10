Chevrolet Kalos/Aveo - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Als General Motors ergens bij is betrokken, dan is de kans groot dat het een ingewikkeld verhaal wordt. Dat geldt zeker ook in dit geval. De auto in kwestie is de compacte hatchback die afhankelijk van de geografische locatie in 2002 werd gelanceerd als Daewoo Kalos, maar elders op de wereld ook te vinden zou zijn als Chevrolet Aveo, Holden Barina, Pontiac G3 en onder tal van andere namen. Intern heet deze eerste Kalos de T200, dit ter onderscheid van de latere faceliftversie.

Om het overzicht enigszins te bewaren zullen we ons hier beperken tot de Europese markt, maar dat is alsnog ingewikkeld zat. Dat begint al meteen in de eerste jaren, want de hatchback-uitvoering van de door Italdesign ontworpen Kalos kreeg hier een andere neus mee dan de sedan. De duistere kijkers van de drie- en vijfdeursvarianten ogen wat ‘Europeser’ dan de opgesplitste kijkers van de vierdeurs. Dat is niet toevallig, want dit front werd in onder meer Azië en Noord-Amerika ook op de hatchbackversie gevoerd. De sedan kreeg ook een wat meer afgeronde kont mee dan de hatchback, die zich rondom in scherpe lijnen en strakke vouwen hult.

Eerst de sedan

De facelift waar het vandaag om draait, werd in 2005 aangekondigd. Toen werd de sedanversie van de T200 namelijk vervangen door de T250-generatie, waarvoor de naam ‘Chevrolet Aveo’ voor het eerst ook in Europa werd gebruikt. De wijzigingen aan dit model voeren eigenlijk wat te ver voor deze rubriek, want het gaat meer om een complete ‘reskin’ dan om een facelift. De sedan kreeg niet alleen een nieuw – en uniek- front, maar ook een scherpe vouw in de flank, een net iets andere zijruitpartij en een veel strakkere kont. Eigenlijk ging het dus gewoon om een nieuwe generatie, al zijn de technische gelijkenissen met de voorganger groot.

Amerikaanse charme

Bij de hatchback is dat echter anders. Deze editie van de Kalos werd vanaf 2005 Chevrolet Kalos genoemd en kreeg pas in 2007 de naam Chevrolet Aveo. Tegelijkertijd kreeg de auto een ander front, dat wederom compleet anders was dan dat van de grondiger herziene sedan. Een grote, in tweeën gesplitste grille met een op de ‘tussenbalk’ geplaatst Chevrolet-logo moest dit model een zweempje Amerikaanse charme geven, al is het natuurlijk een Koreaans product. De koplampen verloren in 2007 hun donkere behuizing, maar kregen wel een opvallender vorm met een opvallende uitloper aan de bovenkant. Achteraan vinden we achterlichten met een rond element dat aan de onderkant als een soort traan de lichtunit lijkt te willen verlaten. Als Chevrolet Aveo zou deze auto nog tot 2011 leverbaar blijven, waarna een compleet nieuwe Aveo het stokje zou overnemen. Had die auto dan eindelijk wereldwijd dezelfde naam? Welnee, in hetzelfde jaar besloot Chevrolet om deze auto in de VS van de naam ‘Sonic’ te voorzien. Ja, GM’s wegen zijn ondoorgrondelijk …