Tweeledig 'Vette-gamma Chevrolet Corvette met middenmotor duikt weer op

Chevrolet schudt het Corvette-gamma op. Er zit een variant met middenmotor in het vat, een versie waar al decennialang over gespeculeerd wordt maar die nu toch echt in aantocht is. Onze spionagefotograaf heeft weer een testexemplaar gesnapt.

De Corvette-familie gaat er binnen nu en een jaar anders uitzien. Momenteel is de huidige generatie (C7) alleen leverbaar als Coupé en als Convertible, maar straks staat ook een Corvette met middenmotor op de prijslijsten. Het is nog niet geheel duidelijk of de nieuwe variant, die uiteraard een stuk heftiger wordt geprijsd, naast de huidige C7-generatie komt te staan, of dat Chevrolet de lancering bewaart tot ook de 'reguliere' 'Vettes zijn vervangen door een nieuwe generatie (C8). Door het camouflagemateriaal van dit ingepakte testexemplaar, schemeren een aantal details van de definitieve koets door. Zo vertonen de achterlichten overduidelijk overeenkomsten met die van de huidige Corvette C7. Of dat er direct op wijst dat deze Corvette-met-middenmotor nog naast de actuele Corvette gevoerd gaat worden, is niet zeker. Het is mogelijk dat de verlichting op dit testmodel nog niet de definitieve is. General Motors mikt met deze nieuwe Corvette-variant op auto's als de GT van landgenoot Ford. Achter de voorstoelen komt natuurlijk weer een achtcilinder te liggen, mogelijkerwijs een variant van het 4,2-liter grote exemplaar dat eerder dit jaar in de Cadillac CT6-VSport deputeerde, al valt niet uit te sluiten dat 'The General' de 6,2-liter grote V8 van de planken graait die het momenteel in de 'Vette toepast. Reken op een vermogen van zo'n 800 tot 850 pk.