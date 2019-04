Chevrolet bevestigt komst Corvette met middenmotor

Voor het eerst geeft Chevrolet zelf een signaal over de komst van een Corvette die de motor niet in de neus, maar achter de voorstoelen heeft liggen. Er is zelfs een officiële introductiedatum bekend!

Chevrolet toont een afbeelding van een ingepakte sportwagen, overduidelijk de Corvette met middenmotor die al maanden wordt gefotografeerd. De Amerikanen vergezellen de foto met de mededeling dat een nieuwe generatie Corvette onderweg is. Dat wijst erop dat de nieuwe middenmotor-'Vette de complete huidige C7-generatie vervangt. Lang was niet duidelijk of de Corvette met de achter de stoelen geplaatste motor als opvolger van de gehele Corvette-lijn zou gaan dienen, of dat er ook nog een exemplaar met de motor in de neus zou komen.

18 juli is de datum waarop Chevrolet het doek van de nieuwe Corvette (C8) trekt. General Motors mikt met deze nieuwe Corvette-variant op auto's als de GT van landgenoot Ford. Achter de voorstoelen komt natuurlijk weer een achtcilinder te liggen, mogelijkerwijs een variant van het 4,2-liter exemplaar dat eerder dit jaar in de Cadillac CT6-VSport deputeerde, al valt niet uit te sluiten dat 'The General' de 6,2-liter V8 van de planken graait die het momenteel in de 'Vette toepast. Reken op een vermogen van zo'n 800 tot 850 pk.