Chery Tiggo 4, 7, 8 én 9 naar Nederland: eerste prijzen

Het succes van Omoda en Jaecoo is voor moederbedrijf Chery nog niet genoeg, dus komt Chery nu ook onder de eigen merknaam naar Nederland. Dat gebeurt meteen met drie SUV’s, die al een indicatieprijs krijgen. En de Chery Tiggo 9 komt ook!

Als we één ding hebben geleerd van Omoda Jaecoo, de twee merken die zichzelf als één merk presenteren, dan is het wel dat ze de Europese markt goed begrijpen. Met name Jaecoo vond in indrukwekkend weinig tijd indrukwekkend veel kopers, hier en elders. Een goede uitrusting, een strak uiterlijk, interessante hybridetechniek en een scherpe prijs zijn kennelijk genoeg om je te onderscheiden in het land van de middelgrote SUV’s.

Nu volgt na Omoda en Jaecoo ook Chery zelf. Dat hebben we al eens aangekondigd, maar Chery heeft nieuws. De modellen van het merk zijn allemaal SUV’s en dragen allemaal de naam ‘Tiggo’, gevolgd door een getal dat de prijs in het gamma aangeeft. In eerste instantie komen de Chery Tiggo 4, Chery Tiggo 7 en Chery Tiggo 8 naar ons land. Die zijn vanaf nu te bestellen, terwijl de eerste exemplaren al in september worden geleverd. Dan volgt ook de officiële merklancering van Chery en hebben we ongetwijfeld exacte prijzen. Op dit moment moeten we het met ‘ongeveer’ doen, want Chery geeft voor de eerste drie modellen een prijsindicatie waarmee de eerste klanten hun bestelling kunnen plaatsen.

De Chery Tiggo 4 is een B-segment SUV en ongeveer even groot als de Jaecoo J5. Die auto is er als hybride vanaf krap 31 mille. Chery voorspelt voor de Tiggo 4 een vanafprijs van tussen de €29.000 en €32.000. Aardig op één lijn, dus. De Tiggo 4 is in beginsel altijd een Super Hybrid, een hybride dus, met een 1,5-liter viercilinder benzinemotor en 163 pk. Als verbruik geeft Chery een keurige 5,3 liter per 100 kilometer op. De Chery Tiggo 4 CSH-H is 4,32 meter lang, 1,83 meter breed en 1,65 meter hoog en heeft een wielbasis van 2,61 meter. Zijn bagageruimte meet 430 liter en hij heeft een leeggewicht van 1.550 kg. De Tiggo 4 is in feite trouwens een heftig gefacelifte versie van de auto die in China in 2019 werd gelanceerd als Tiggo 5X. Die kun je ook herkennen, want in Italië rijdt dit model rond onder de vlag van het merk DR. Ook andere Chery-modellen zouden je om die reden bekend kunnen voorkomen, want DR doet al jaren weinig meer dan Chery’s van het eigen logo voorzien.

Een trede hoger op de Chery-ladder staat de Tiggo 7 CSH-P. Die C-segment SUV is 4,55 meter lang, heeft 484 liter bagageruimte en wordt aangedreven door een plug-in hybride-aandrijflijn met net geen 280 pk. Elektrisch kun je tot 90 kilometer afleggen, dankzij een LFP-accu van 18,4 kWh. Zijn prijs ligt tussen de €34.000 en €38.000.

De Chery Tiggo 8 wordt aangedreven door diezelfde PHEV-aandrijflijn en heeft dus ook 279 pk. Met een lengte van 4,72 meter is deze auto echter nog groter, wat je vooral terugziet in de gigantische bagageruimte van 889 liter. En in de prijs, uiteraard: de Tiggo 8 moet tussen de €41.000 en €43.000 kosten. Dit is voorlopig de duurste Chery. Evengoed is wel duidelijk dat Chery ook onder de eigen merknaam vooral op prijs wil concurreren. Een Renault Espace is precies even lang, maar kost in beginsel €48.390, waarbij de Chery hoogstwaarschijnlijk ook op uitrusting beter scoort.

Voor wie de Chery Tiggo 8 nog te klein vindt, is er trouwens ook nog goed nieuws. Chery kondigt aan dat de Chery Tiggo 9 eveneens naar ons land komt. Dat is een zevenzitter en ook een plug-in hybride, maar vooral ook een auto die we reeds kennen. De auto die in China Chery Tiggo 9 heet, is in Europa al verkrijgbaar als Jaecoo 8 en die kost hier €53.990.