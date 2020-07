CEO PSA: 'Deal met FCA afhankelijk van herstel'

De fusie van Groupe PSA en Fiat Chrysler is nog altijd niet rond. Niet alleen wachten beide partijen nog op goedkeuring na onderzoek door de Europese Commissie, maar ook moeten onderling de financiële verhoudingen mogelijk nog eens tegen het licht worden gehouden. Carlos Tavares (links op de foto) legt uit dat de coronacrisis voor een extra onzekerheid zorgt. Volgens de PSA-topman kan dat de boekwaarde van beide concerns uiteraard flink beïnvloeden en dus ook van grote invloed zijn op hoe de boel verdeeld wordt.

In een interview met Bloomberg legt de 61-jarige uit: "Het is nu nog te vroeg om hierover te spreken met elkaar, omdat we de mate van herstel bij zowel FCA als PSA nog niet goed zien. Eind dit jaar, na het herstel, zullen we zien wat de potentiële financiële positie is." Dikke kans dat PSA er wat dat betreft beter uit komt dan FCA. PSA wist over het eerste halfjaar van 2020 winst te boeken, ondanks harde klappen op de omzet vanwege de coronacrisis. Fiat Chrysler is er ondertussen een miljardenlening aangegaan bij de Italiaanse overheid. De halfjaarcijfers van dat concern zijn op het moment van schrijven nog niet bekend.

Wanneer beide concerns eenmaal samengaan, wordt het hele verhaal omgedoopt tot Stellantis. Dat wordt een megaconcern met vijftien automerken onder zich. Het schiet in één klap naar de vierde plek op de ranglijst van grootste autoconcerns ter wereld. Tavares zal aan het roer staan als topman en het bedrijf wordt in Nederland geregistreerd. Een formaliteit, uiteraard. De hoofdkantoren blijven gewoon in Frankrijk, Italië en de VS.