CBR schroeft eisen op om achterstand weg te werken

Het is al lange tijd crisis bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Het CBR kampte al met lange wachttijden en dat is door de coronacrisis en bijbehorende maatregelen alsmaar erger geworden. Daarom komt het CBR met enkele 'maatregelen' om zo'n 300.000 praktijkexamens en een pakweg even groot aantal theorie-examens in te lopen, bericht het AD. Er wordt anders gevreesd voor wachttijden voor praktijkexamens die kunnen oplopen tot maar liefst 18 weken.

De belangrijkste maatregel is eigenlijk geen maatregel, maar een aangescherpte norm. Nu ligt het slagingspercentage van Nederlandse rijscholen op gemiddeld net iets boven de 50 procent. Veel te laag, vindt het CBR, want daardoor komen veel kandidaten meermaals terug. Het CBR wil dat rijscholen hun niveau verbeteren en leerlingen pas op examen laten gaan als er goede kans op slagen is. Niet meer op examen sturen 'om het maar alvast te proberen', dus. Het CBR wil daarmee het slagingspercentage opkrikken naar 60 procent. CBR-directeur Alexander Pechtold stelt: "Bij elk procentpunt meer komen er 8.000 examenplekken vrij voor nieuwe kandidaten. Halen we de 60 procent, dan levert dat 80.000 extra examenplekken op.”

Natuurlijk is dit lastig zo niet onmogelijk te sturen, want de verantwoordelijkheid ligt volledig bij de rijschoolhouders. Daarom houdt het CBR een vinger aan de pols wat betreft het slagingspercentage en staat het klaar met maatregelen om in te grijpen als het percentage niet voldoende stijgt. Eind mei kijkt het CBR naar het gemiddelde slagingspercentage en dan moet dat 4 procent of meer gestegen zijn, anders verhoogt het CBR de minimumleeftijd voor een praktijkexamen van 17 naar 18 jaar. Ook tussentijdse toetsen en faalangstexamens worden dan voorlopig niet meer ingeroosterd om ruimte vrij te maken.

Het CBR werft ook actief nieuwe examinatoren, vraagt huidig personeel over te werken en gepensioneerde examinatoren zijn er tijdelijk weer bij. Daarnaast is er geïnvesteerd in het 'coronaproof' maken van lokalen voor theorie-examens, die nu nog altijd stil liggen. Het CBR wacht op een sein van de overheid dat ze weer door mogen gaan, want de achterstand met theorie-examens loopt nu wekelijks met 15.000 op. Als die examens weer plaats kunnen vinden, verwacht het CBR de huidige achterstand dit jaar nog weg te kunnen werken.