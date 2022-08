Camperverkoop gedaald in eerste zeven maanden

De verkoop van campers steeg in de coronajaren naar ongekende hoogten. Sinds de uitbraak van de pandemie steeg het totaal aantal campers in ons land met maar liefst 30 procent en nog altijd zijn de kampeerauto's sterk in trek. Toch ging de verkoop ervan dit jaar wat achteruit. Althans, ten opzichte van de recordjaren 2020 en 2021. In de eerste zeven maanden van 2022 zijn namelijk 1.666 nieuwe campers gekocht, een daling van ruim 30 procent ten opzichte van die periode vorig jaar. In juli ging het om 216 exemplaren, waar dat er vorig jaar juli nog 353 waren. Een daling van zelfs bijna 39 procent.

Uiteraard wordt de verkoop van nieuwe campers gehinderd door leveringsproblemen, zoals ook bij personenauto's het geval is. Er is echter ook in de verkoop van gebruikte campers een - weliswaar minimaal - dipje te bespeuren. Tot en met juli zijn dit jaar 10.834 gebruikte campers verkocht door de vakhandel, 2 procent minder dan vorig jaar. Onder particulieren is de handel nog altijd springlevend. Die verkochten 12.151 exemplaren, slechts 100 stuks minder dan vorig jaar.

Hoewel het dus gedaan lijkt met verkooprecord op verkooprecord, zijn campers nog steeds opvallend populair. Zo werden er in heel 2019 bijvoorbeeld nog slechts 2.074 nieuwe campers verkocht. 2022 gaat daar in dit tempo ruim overheen. Ook lag de verkoop van gebruikte campers door de vakhandel met net geen 13.000 stuks in 2019 na twaalf maanden pas op het niveau dat nu al bijna is bereikt na zeven maanden.

Op jacht naar informatie over kampeerauto's in de vorm van nieuws én tests? Met AutoWeek Campers blijf je volledig op de hoogte van het nieuwe en gebruikte camperaanbod en alles wat een camper te bieden heeft.