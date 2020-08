Campers en caravans flink in trek bij jonge mensen

Het caravan- en camperbezit onder jonge mensen is de afgelopen periode behoorlijk gestegen. Opvallend genoeg is het onder oudere mensen juist wat gedaald.

Kamperen met een caravan of (vooral) met een camper wordt nog regelmatig gelinkt aan iets oudere kampeerders. Toch blijken beiden behoorlijk aan populariteit te winnen onder jongere kampeerders. Het caravanbezit bij mensen onder de 35 is in het tweede kwartaal van dit jaar met maar liefst 6,6 procent toegenomen, becijfert Bovag. 18.000 caravans staan nu op naam van iemand van 35 jaar of jonger. In de jongste groep, 18 tot en met 25 jaar, nam het caravanbezit zelfs met 7,2 procent toe. Daarentegen is het onder 65-plussers juist met 1,9 procent afgenomen. Een belangrijke kanttekening: het gaat hier alleen om caravans op eigen kenteken, dus boven de 750 kilo.

Niet alleen caravans, maar ook campers winnen aan populariteit onder jongere mensen. Daarbij is de stijging nog opvallender. Onder mensen van 35 jaar of jonger groeide het camperbezit met maar liefst 17,2 procent. De totaalstand voor die leeftijdsgroep staat op ruim 4.600 campers. Ook hierbij valt extra op dat het zelfs onder 18 t/m 25-jarigen flink is toegenomen; maar liefst 26,8 procent. Volgens Bovag kan de stijgende populariteit deels verklaard worden door de coronacrisis, omdat verre (vlieg-)reizen nu voor velen gemeden worden. Daarbij speelt bij jongere caravan- en camperbezitters ongetwijfeld ook nostalgie een rol.

