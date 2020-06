Campers populairder dankzij gesloten toilethokken

"Een camper is waanzinnig leuk als je ervan houdt om rond te reizen en nieuwe dingen te ontdekken", zegt Martijn Peeters, oprichter van camperdeelplatform Camptoo. Toen halverwege maart de coronamaatregelen werden ingevoerd, liet hij zijn huis in Den Haag achter zich en reed hij met zijn gezin naar Friesland en Drenthe. "Je kunt veel beter hier zitten, waar je 's ochtends herten, konijnen en eekhoorntjes kunt zien, dan opgesloten in een huis in de stad", zegt hij.

In maart en april zag Peeters annulering na annulering binnenkomen bij Camptoo. "Het liep helemaal terug tot nul boekingen. In mei begon het weer te stijgen en sindsdien zien we alleen maar nieuwe records in het aantal verhuurde campers."

Vertienvoudigd

Dat de toilethokken op de campings tot 1 juli gesloten blijven en je nu dus met eigen sanitair moet kamperen, maakt de campers zeker populairder. Zo ziet Peeters nu op de camping busjes met ernaast een apart tentje voor een toilet en douche. "Maar we zien ook al boekingen voor juli en augustus, wanneer de wc's weer open mogen", zegt Peeters. Hij spreekt van een vertwintigvoudiging van het aantal reserveringen.

De schaduwzijde van die groeiende populariteit is dat de huurbusjes op een gegeven moment 'opraken'. Peeters vermoedt dat de vraag naar campers het aanbod wel eens zou kunnen overstijgen. "Zeker in het hoogseizoen zouden we een tekort kunnen oplopen", zegt hij.

De populariteit van de kampeerbusjes is nu in een stroomversnelling geraakt, maar was al sinds 2014 aan een opmars bezig. Dat blijkt uit cijfers van autobranchevereniging Bovag. In 2014 werden nog 1.092 nieuwe campers geregistreerd. In 2019 waren dat er al 2.074. In totaal staan in Nederland zo'n half miljoen campers.