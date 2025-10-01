Bürstner en Easy Caravanning zijn de winnaars in de verkiezing Camper en Caravan van het Jaar 2026. Bij de camper gaat het om de Bürstner Signature SFT 7.0 en de caravan betreft de GetAway van Easy Caravanning. Die blijkt bij uitstek geschikt voor kleinere én elektrische personenauto’s.

De jaarlijkse verkiezing is een initiatief van de ANWB en - bij de campers - de Nederlandse Kampeerauto Club (NKC). De jury bestaat uit vakjournalisten en consumenten. Ook deze nieuwssite maakt deel uit van de jury. Belangrijke criteria zijn innovatie, bouwwijze, ontwerp van het in- en exterieur, afwerking, uitrusting, originaliteit en de prijs-kwaliteitverhouding.

De winnende kamper is van het type halfintegraal. Hij overtuigde de jury met zijn complete uitrusting, hoogwaardige afwerking en slimme oplossingen voor optimaal ruimtegebruik. Met een prijskaartje van ruim 95.000 euro biedt hij veel waar voor het geld. Juist omdat hij de luxe, het comfort en gebruiksgemak vertoont van veel duurdere kampeerauto’s.

Bürstner, onderdeel van de Erwin Hymer Group, onderging de afgelopen tijd een ingrijpende transformatie. De Duitse fabrikant van caravans en campers kiest bewust voor een compactere modellijn, met als doel een scherpere merkidentiteit, efficiënter produceren en meer onderscheidend vermogen.

Loungeplek

Het juryrapport meldt: "Dankzij flexibel verstelbare en verschuifbare meubeldelen wordt de beschikbare ruimte optimaal benut. Zo verandert de zitgroep eenvoudig in een comfortabele loungeplek, en biedt een verschuifbare wand in de badkamer de keuze tussen een ruim toilet of een royale douche.

Keuken, zitruimte, badkamer en slaapkamer zijn hoogwaardig afgewerkt, met bijzondere details zoals uitschuifbare werkbladen, een grote ladekoelkast en een elektrisch bedienbare kruidenkast die tevens dienstdoet als scheidingswand. Het exterieur springt in het oog met een futuristische achterwand en een strak panoramisch dak.

De dubbele bodem biedt extra bergruimte, verbetert de isolatie en maakt de camper geschikt voor alle seizoenen. Met de Signature SFT 7.0 laat Bürstner zien dat innovatieve luxe en praktisch comfort uitstekend samengaan.”

Caravan

De Caravan van het Jaar 2026 is van een minder bekend merk in de kampeerbranche: Easy Caravanning. Het model GetAway is volgens de jury een innovatieve caravan van Nederlandse bodem die opvalt door het gebruik van hoogwaardige, lichtgewicht materialen, een slim ontworpen hefdak en een veelzijdige indeling die verrassend veel leefruimte biedt.

Easy Caravanning is een relatief jong Nederlands bedrijf dat zich richt op de toekomst van kamperen met een elektrische auto. Innovatief, licht in gewicht, aerodynamisch en comfortabel zijn kenmerkend voor de producten. Het bedrijf werkt nauw samen met gevestigde namen uit de Nederlandse kampeerindustrie, waaronder tentenbouwer Karsten.

Kleinere auto’s

"De Easy Caravanning GetAway is een innovatieve, lichtgewicht hefdakcaravan van Nederlandse bodem die zich op meerdere fronten onderscheidt’’, meent de jury. "Dankzij zijn compacte formaat is hij ideaal voor elektrische en kleinere auto’s. Het iets smallere ontwerp maakt rijden zonder extra spiegels mogelijk, terwijl de aerodynamische vorm de energie-efficiëntie van de trekauto ten goede komt.

Bij de keuze voor duurzame materialen is geen concessie gedaan aan kwaliteit of stevigheid. Het frisse, sportieve design spreekt ook de jongere kampeerder aan. Het interieur biedt een slimme indeling met een verborgen toilet en een multifunctionele zitgroep die eenvoudig te transformeren is tot loungebank, groot tweepersoonsbed of twee eenpersoonsbedden. Er is volop bergruimte en stahoogte, mede dankzij het innovatieve scharnierende hefdak met panoramavenster.”

De Easy Caravanning GetAway is leverbaar in de modellen Active, Sport en Xcite, en verkrijgbaar vanaf €28.995.