Californië komt met quotum voor ZEV-trucks

Californië is de eerste Amerikaanse staat die autobouwers gaat opleggen dat een deel van de verkochte (pick-up-)trucks in de zero emission-categorie moet gaan vallen. De maatregel begint in 2024 en wordt ieder jaar een beetje opgeschroefd.

De Californische maatregel stelt dat in 2024 vijf tot negen procent van de verkochte pick-ups een ‘Zero-Emission vehicle’ (ZEV) moet zijn. Reuters meldt dat het in 2030 al om dertig tot vijftig procent van het totaal moet gaan, terwijl in 2045 nagenoeg iedere truck uitstootvrij moet zijn. Het exacte aandeel hangt daarbij af van de klasse waarin de bewuste truck valt.

Heavy duty

Wel moet worden aangetekend dat het hier uitsluitend zwaardere voertuigen betreft, met een toegestaan maximaal gewicht vanaf 8.500 pounds, zo’n 3.855 kg. De lichtere pick-ups in de populaire ‘half-ton’-klasse, zoals de Ford F-150 en de 1500-modellen van Ram en GM, vallen onder andere regels. Medium-duty en heavy-duty modellen, zoals de grotere F-250’s, F-350’s, 2500’s en 3500’s, moeten er echter wel aan geloven.

Ook Tesla’s Cybertruck valt in de betreffende categorie, al is de maatregel voor deze auto uiteraard geen enkel probleem. Medium- en Heavy-Duty-trucks zijn bedoeld voor het echt zware zeul- en trekwerk, maar worden ook vaak ingezet als dagelijks vervoer. Door een groeiende hoeveelheid luxe en technologie is dat in de meeste gevallen ook zeker geen straf.

Werk aan de winkel

Hoewel de maatregel zich niet tot pick-ups beperkt, komt het daar in de praktijk wel op neer. Pick-ups zijn en blijven razend populair in de VS, waarbij de plaatsen één, twee én drie op het podium doorgaans worden bezet door de mastodonten van Ford, GM en FCA. Momenteel vallen autofabrikanten over elkaar heen om met elektrische alternatieven voor de meer traditionele modellen te komen. De Californische regels betekenen overigens wel dat er werk aan de winkel is voor autofabrikanten, want op dit moment is niet één 'ZEV' leverbaar in deze categorie.

Californië hanteert al jaren z’n eigen standaarden als het gaat om auto-emissies en is daarbij steevast strenger dan de federale overheid. Ook bij de personenauto’s was dit de eerste staat die autofabrikanten een verplicht aandeel EV’s ging opleggen, wat de autowereld pareltjes als de Fiat 500E bracht. Staten kunnen kiezen of ze de Californische of de landelijke normen hanteren. Deze praktijk is president Trump overigens een doorn in het oog. Hij wil de regels landelijk gelijktrekken, maar dat proces verloopt niet zonder slag of stoot.