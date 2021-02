Sayers & Scovill is een Amerikaans bedrijf dat zich sinds 1876 bezighoudt met het bouwen van lijkwagens en rouwauto's. Dat is wellicht niet het meest gezellige hoekje van autoland, maar wel een interessante. Sayers & Scovill tovert de ene na de andere Cadillac om tot rouwauto, maar deze Cadillac XT6 Presidental Limousine is iets totaal anders geworden. Nee, we hebben hier niet te maken met de nieuwe 'Beast'.

De Cadillac XT6 Presidential Limousine, waar Sayers & Scovill op zijn Facebookpagina het eerste beeldmateriaal van vrijgeeft, is met zijn ogenschijnlijk enorme afmetingen van voren al een bizar ding om te zien. Net als de meest recente producten van Sayers & Scovill is het nieuwste project gebaseerd op de in 2019 op de markt gebrachte XT6, een SUV. Maar de XT6 Presidential Limousine is meer dan een verlengde XT6 met een verder naar achteren doorlopende daklijn zoals het gros van zijn broertjes. Nee, de auto is verlengd, krijgt een derde set portieren maar de echte verrassing zit achteraan. Daar zit namelijk een sedankont!

Jawel, Sayers & Scovill maakt van de XT6 een limousine volgens de oude stempel. Volgens zijn scheppers biedt de XT6 Presidential Limousine "[...] ultiem comfort en ultieme luxe", gecombineerd met "[...] onovertroffen hoofd- en beenruimte voor alle passagiers". We geloven Sayers & Scovill op hun woord. Technische gegevens van het bijzondere gevaarte zijn niet bekend.

De naam 'Presidential Limousine' komt overigens niet uit de lucht vallen voor deze auto. Ook de échte presidentiële limo, 'The Beast', is namelijk een sedan die om het chassis van een SUV of pick-up-truck is geboetseerd. Dit 'beest' krijgt echter een geheel eigen en dus unieke koets mee, waar de Sayers & Scovill-limo duidleijk op de XT6 is gebaseerd.

Bijzondere combinaties van sedans het land der cross-overs bestaan er in alle soorten en maten. Zo is de Dacia/Renault Logan Sedan er als Stepway, de Lada Vesta als Cross en bestaat er in China deze bijzondere Citroën C3L. Uiteraard staat ook de S60 Cross Country nog in ons geheugen gegrift, al zijn het auto's als de Aznom Palladium, de Atalux en concept-cars als de Mercedes-Maybach Vision Ultimate Luxury die pas echt het midden tussen SUV's en sedans opzoeken.