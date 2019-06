Cadillac XT5 in China onder het mes

Cadillac voert in China een kleine facelift door op de XT5. De aanpassingen, het schijnen er dertig te zijn, springen niet direct in het oog.

De in 2016 aan de wereld voorgestelde opvolger van de SRX, de Cadillac XT5, dook al eens op met camouflagemateriaal en nu is die SUV, wiens naam staat voor Crossover Touring 5, in China gemoderniseerd. Je moet een kenner zijn om de verschillen te zien.

Cadillac geeft de XT5 een iets herziene grille, nieuwe zijspiegels, een nieuwe dakspoiler én een aangepaste wisser voor de achterruit. In het interieur past Cadillac nieuwe materialen toe en het merk zegt de achterbank te hebben verbeterd. Deze kan nu over een afstand van 14 centimeter verschoven worden. Op de motorenlijst staat een 2,0-liter grote viercilinder turbomotor, een blok dat in Europa en in de Verenigde Staten nog niet in de auto te krijgen is. De vierpitter met cilinderuitschakeling is gekoppeld aan een negentraps automaat. Cadillac neemt verder de nu ook met een draaiknop te bedienen infotainment onder de loep en past de uitrusting van de verschillende versies op detailniveau aan. Ook nieuw: de XT5 krijgt een andere binnenspiegel.Verder zegt Cadillac dat het maar liefst 14 actieve en passieve veiligheidssystemen heeft verbeterd. Ongetwijfeld worden de voor Europa en de Verenigde Staten bestemde XT5's spoedig ook gemoderniseerd.