BYD pakt uit in Sjanghai

BYD brengt en gelikt ogend studiemodel naar Auto China, een concept-car die volgens diverse Chinese media 4,6 meter lang en slechts 89 centimeter hoog is. De auto krijgt naar verluidt een plug-in hybride aandrijflijn die bestaat uit een geblazen 2,0-liter grote benzinemotor en een elektromotor. Er zou zelfs een ruim 500 pk sterke variant beschikbaar komen. Vooralsnog moeten we het met speculatie doen.

Dan is er de Song Pro, een nieuw SUV waar BYD ook nog maar weinig vrijgeeft. Wel weten we dat deze volgens designtaal Dragon Face 2.0 getekende SUV 4,66 meter la, 1,86 meter breed en 1,7 meter hoog is. Tussen de wielen bevindt zich een afstand van 2,71 meter. Op de motorlijst komt een 1,5-liter grote turbomotor te staan die in zijn sterkste vorm 184 pk levert, maar ook beschikbaar komt met 154 pk. Daarnaast staat een 151 pk sterke versie van dezelfde viercilinder op de rol, maar dan een die samenwerkt met een elektromotor. Deze plug-in hybride versie zou in totaal 184 pk leveren.

De Song Pro oogt met zijn doorlopende lichtbalk, agressieve snuit en opvallende D-stijl helemaal binnen de SUV-wereld zoals die er anno 2019 uit ziet. In Europa hoeven we de auto natuurlijk niet te verwachten. Is dat een gemis?