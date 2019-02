‘Buick wil z’n modellen uit China halen’

Een aanzienlijk deel van de modellen die Buick in de Verenigde Staten voert, is afkomstig uit de folder van Opel. Nu dat merk geen onderdeel meer is van de GM-familie heeft de Amerikaanse tak dus een probleem, maar in China zou een oplossing kunnen liggen.

Na het faillissement van General Motors 2009 zag het concern dat doorgaans graag nieuwe merken uit de grond zich genoodzaakt om een heel aantal merknamen aan de wilgen te hangen. Onder meer Saturn en Pontiac moesten het veld ruimen. Buick overleefde, vooral omdat het merk in China nogal populair bleek te zijn. In de VS maakt Buick het zichzelf sindsdien nogal gemakkelijk. Een groot deel van de modellen is afkomstig van Opel. Zo wordt de Mokka als Encore verkocht, staat de Insignia er als Regal te boek en heet de Opel Cascada aan de overkant simpelweg Buick Cascada.

Nu Opel aan PSA is verkocht, is een voorname bron van Buick-producten opgedroogd. Als we het doorgaans goed geïnformeerde Automotive News mogen geloven, gaat de Chinese tak van Buick wellicht een grotere stempel drukken op de Amerikaanse. Daarbij valt niet alleen te denken aan het importeren van modellen uit Azië, zoals dat nu moet de Envision gebeurt, maar ook aan het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe ‘wereldauto’s’. Elektrische modellen zouden daarbij bijna automatisch een belangrijke rol gaan spelen, want elektrificatie wordt door de Chinese overheid steeds meer afgedwongen.

Onlangs werd nog bekendgemaakt dat de LaCrosse, Buicks grootste sedan, het slachtoffer wordt van een nieuwe reorganisatie. Daarmee heeft het merk nog maar één niet-SUV in het gamma: de eerdergenoemde Regal.