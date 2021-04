Buick Verano Pro: nu wél nieuw

De Verano is een model van Buick dat we in Europa natuurlijk niet kennen, al is een variant van de auto hier wel degelijk te koop. De in 2015 gepresenteerde tweede generatie Verano bestond uit een vierdeurs sedan én uit een vijfdeurs hatchback. Die hatchbackversie was in feite onze Opel Astra. Buick voerde in 2018 een facelift door op de vorige Verano en presenteerde eind 2019 een voor de tweede keer opgefriste Verano, die het merk doodleuk als nieuwe generatie aanduidde. In Sjanghai stelt Buick nu de Verano Pro aan de Chinese consument voor. Deze keer gaat het daadwerkelijk om een volledig nieuw model, dat vooralsnog alleen als sedan op de markt komt.

Hoewel de Verano Pro op een nieuw platform staat is het design duidelijk gebaseerd op dat van zijn voorganger. De Verano Pro heeft brede, platte koplampen met ertussen een vrij subtiele grille met daarin een fors Buick-logo. Aan weerszijden van het beeldmerk zitten twee chroomkleurige strips die optisch aansluiten op de koplampen. De vrij ingetogen sedan heeft net als zijn voorganger een oplopende raamlijn en een drietal vouwen op de flank. Meer van hetzelfde, maar wel helemaal anders. Ook helemaal nieuw is het interieur, al laat Buick slechts het deel zien waar het ogenschijnlijk het meest trots op is. Achter het stuurwiel van de Verano Pro zit een breed paneel waarin twee 10,25-inch schermen zijn ondergebracht. Het linker exemplaar fungeert uiteraard als instrumentarium, het rechter is gekoppeld aan het infotainmentsysteem.

De Verano Pro krijgt direct een sportief uitgedoste GS-variant. Onder de kap ligt een geblazen 1.5, een viercilinder waarvan Buick het vermogen nog even onder de pet houdt. Wel weten we dat de benzinemotor is gekoppeld aan een cvt-transmissie. Exacte afmetingen vermeldt Buick ook nog niet. De uitgaande Verano is 4,72 meter lang en heeft een wielbasis van 2,7 meter. We mikken erop dat de nieuwe Verano Pro een aantal centimeters is gegroeid, zowel vanbinnen als vanbuiten.