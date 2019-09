Buick Verano in het nieuw

Met de IAA van Frankfurt in aantocht beginnen de nieuwskanalen over te lopen met - voor onze contreien - relevante noviteiten, maar ook buiten Europa is interessant nieuws te melden. Buick presenteert in China namelijk een herziene Verano.

De Chinese tak van Buick trekt vandaag het doek van wat het zelf een volledig nieuwe Verano noemt. Dat doet Buick leuk, maar in feite hebben we te maken met een gefacelifte versie van het uitgaande model (foto 3 en 4). Daarmee blijft de technische basis van de auto gelijk en dat betekent dat ook de nieuwe Verano onderhuids zeer sterk leunt op de huidige Opel Astra.

Opel verkoopt de Astra Hatchback in China als Verano GS en dus zou je denken dat deze Verano, een sedan, in feite de Opel Astra Sedan is. Dat is niet helemaal waar, want de wielbasis van de Verano is zo'n 7 centimeter langer dan die van de Astra. Bij deze bijpuntsessie krijgt de auto een gwijzigd front met moderner ogende led-kijkers, een andere grille én een herziene achterzijde waar we nieuwe verlichting aantreffen. Zowel voor als achter zien we een grote horizontale strip die de lichtunits min of meer met elkaar verbindt, al wordt de stip aan de voorkant onderbroken door het Buick-embleem.

Hoe de gefacelifte Verano er vanbinnen uit komt te zien, houdt Buick nog even geheim. Wel weten we dat de auto verse motoren krijgt. De vorige 118 pk 1.5 liter en diens 169 pk leverende geblazen broertje worden vervangen door nieuwe turbokrachtbronnen. Leverbaar zijn straks een 1.0 die 115 pk levert en een 1.3 met 158 pk.