Buick GL8 als weelderige Avenir

Buick gooit de grootste MPV die het in China verkoopt samen met luxelabel Avenir in de smeltkroes. Het resultaat is deze weelderige GL8 Avenir, een met pracht en praal volgeladen MPV die zowel met zes als met vier zitplaatsen beschikbaar komt.

In 2016 presenteerde Buick de huidige derde generatie van de GL8, een dik 5,2 meter lange MPV waarvan het merk nu een nieuwe Avenir-uitvoering heeft gepresenteerd. 'Avenir' is een lijn die Buick in zowel de Verenigde Staten als in China toepast op een reeks modellen, auto's die onder die noemer vol worden gepropt met fraaiere materialen.

Vanbuiten is de GL8 Avenir onder meer te herkennen aan zijn verchroomde grille, een exemplaar met gaaswerk in plaats van verticale lamellen. Buick plakt her en der Avenir-badges, geeft de GL8 matrix-ledkoplampen én zet de MPV op in dit geval 18-inch grote wielen die het alleen toepast onder Avenir-modellen. De GL8 Avenir krijgt twee elektrisch bedienbare schuifdeuren. De GL8 is in staat uitvoeringsnaam 'Avenir' op de grond te projecteren. Wie liever iets anders ziet, kan uit maar liefst 18 alternatieven kiezen.

Het interieur is tot in de kleinste hoekjes en nisjes afgewerkt met fraaie materialen, waaronder geperforeerd 'ivoorwit' leer dat wel op de stoelen terugzien. De vernieuwde GL8 Avenir komt beschikbaar met zes zitplaatsen verspreid over drie zitrijen. De uitvoering met zes zitplaatsen beschikt onder meer over klaptafels voor de tweede zitrij. Wie zich helemaal de koning te rijk wil voelen, kan opteren voor een vierzitsversie waarbij er achterin twee zeer comfortabele ogende 'captain seats' worden gemonteerd. Die fauteuils zijn niet alleen elektrisch te verstellen, te verwarmen of te koelen, ze zijn zelfs uitgerust met een massagefunctie. De vloer is bedekt met relatief dik tapijt en sfeerverlichting met de keuze uit maar liefst 128 kleuren is aanwezig om de de sfeer in het binnenste naar eigen smaak af te stemmen. Op de motorenlijst staat slechts één krachtbron: een 230 pk sterke geblazen 2,0-liter viercilinder. Wat de GL8 Avenir in China gaat kosten, is op dit moment nog niet bekend.