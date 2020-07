Buick Envision laat binnenkant zien

In China bouwt Buick de Envision, een SUV die zowel daar (als afgebeelde Envision S) als in thuisland Verenigde Staten wordt geleverd. De Envision is vooral in China een groot succes en het is dan ook de Chinese variant van de nieuwe Envision die zich vanbinnen laat zien. We zien zowel het interieur van de standaard Envision S als de luxueuzer uitgevoerde Avenir-uitvoering.

Het oogt vooral als Avenir (foto 4) lekker weelderig, precies waar ze in China dol op zijn. De bediening van het infotainmentsysteem gebeurt via een centraal in het dashboard geplaatst 10-inch touchscreen. Zaken als Amazon Alexa, Spotify en Fox Sports zijn (in ieder geval in de VS) standaard aanwezig. Ook kan het systeem overweg met Apple Carplay en Android Auto. Achter stuur spotten we verder nog een digitaal instrumentarium.

Zoals reeds bekend, doet een geblazen 2,0-liter viercilinder benzinemotor dienst als krachtbron in de Envision. Die is standaard gekoppeld aan een negentraps automaat. De nieuwe Envision wordt begin volgend jaar leverbaar in zowel Noord-Amerika als in China. Op de Chinese markt wist Buick van de vorige Envision in recordjaar 2016 maar liefst 275.000 exemplaren te slijten. In de VS lag de piek in 2017 op ruim 41.000 verkochte Envisions. Grote schoenen om te vullen dus.